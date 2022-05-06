瀚名一房折實均呎價2.3萬 Silicon Hill本月應市

需│求│熾│熱

加息周期殺到，但剛性需求強勁，多個新盤大賣。發展商亦積極部署推盤。新鴻基地產(016)大埔白石角創科生活區住宅項目，主打兩房的第1期Silicon Hill，共涉576伙，部署本月開賣。至於嘉里建設(683)今年首個項目，何文田喇沙利道新盤瀚名推30伙一房應市，入場費738.39萬元起，折實均呎價23,300元，定價吸引。

新地代理總經理胡致遠指，Silicon Hill由5座11層高的低密度住宅大樓組成，涉576伙，標準分層單位佔項目90%，戶型共12種，涵蓋開放式、一房至三房。餘下逾10%為特色單位，包括平台花園及頂層單位，兩房或以下戶型佔標準分層單位約七成，開放式實用面積約230方呎，佔項目極小量。他又指，售樓說明書籌備已屆尾聲，視乎預售樓花同意書批出進度，料最快月內推售，首批單位將涵蓋主打兩房戶。

瀚名是次推售單位，實用面積319方呎至409方呎，折實後售價為738.39萬至933.23萬元，折實呎價20,989至25,559。入場單位為3樓E，實用面積322方呎，一房連開放式廚房間隔，扣除最高折扣約10%，折實價738.39萬元，折實呎價22,931元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，一直以招標發售的瀚名，昨首張價單折實呎價由20,989元起，低絕同區一手貨尾，比區內同類二手屋苑低逾一成，謂疫後復甦價，料認購反應激烈。加上位處傳統豪宅區及擁34名校網，料租金回報可觀。

THE HOLBORN加推45伙

恒基地產(012)港島東THE HOLBORN亦推全新價單涉45伙，是次加推，首涉兩房，涉7伙；12伙一房及26伙開放式，實用面積221方呎至452方呎，折實售價538.244萬至1,389.4萬元，折實呎價24,355至30,908元，折實平均呎價約2.8萬元。

柏瓏I累沽710伙 套現66億

信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)錦上路站柏瓏I於6天累售710伙，佔該期99%，套現逾66億元。中海外地產董事總經理游偉光指，1B期將名為柏瓏II，共涉805伙，並已獲批預售樓花同意書，將短期登場。信置業營業部聯席董事田兆源說，柏瓏II主打一至兩房，佔約75%，定價或有輕微加幅。