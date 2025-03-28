火炭御龍山連環蝕讓！高層三房放盤9個月劈價「2球」甩身｜二手市況

近期樓市交投氣氛好轉，惟當中亦不乏蝕讓個案，沙田火炭豪宅御龍山本月暫錄約5宗二手買賣，最新有2宗成交造價跌穿10年前買入價。

世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，御龍山9座高層B室，實用面積約1,412方呎，三房間隔。單位坐向東南，外望河景。原業主於9個月前放盤求售，叫價2,568萬元，最終劈價200萬元或約7.8%，以2,368萬元沽出，呎價約16,771元。

據了解，原業主於2015年以2,448萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面損失80萬元，單位期內跌價約3.3%。