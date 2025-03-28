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地產
2025-03-28 21:00:00

火炭御龍山連環蝕讓！高層三房放盤9個月劈價「2球」甩身｜二手市況

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火炭御龍山連環蝕讓！高層三房放盤9個月劈價「2球」甩身｜二手市況

火炭御龍山連環蝕讓！高層三房放盤9個月劈價「2球」甩身｜二手市況

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近期樓市交投氣氛好轉，惟當中亦不乏蝕讓個案，沙田火炭豪宅御龍山本月暫錄約5宗二手買賣，最新有2宗成交造價跌穿10年前買入價。

世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，御龍山9座高層B室，實用面積約1,412方呎，三房間隔。單位坐向東南，外望河景。原業主於9個月前放盤求售，叫價2,568萬元，最終劈價200萬元或約7.8%，以2,368萬元沽出，呎價約16,771元。

據了解，原業主於2015年以2,448萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面損失80萬元，單位期內跌價約3.3%

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馬場景四房雙套輸112萬離場

中原地產新界東豪宅副區域營業董事梁廣成指，御龍山9座中層B室，實用面積約1,411方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，外望馬場景。放盤時開價約2,480萬元，日前議價後減112萬元或約4.5%，以2,368萬元易手，呎價約16,782元。

據了解，新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位少有放盤，即把握機會購入單位自用。原業主於2015年以約2,480萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面蒸發約112萬元，單位期內貶值約4.5%

資料顯示，御龍山位於火炭樂景街28號，2008年入伙，共有10座，提供1,375個單位。

火炭御龍山連環蝕讓！高層三房放盤9個月劈價「2球」甩身｜二手市況

御龍山本月暫錄約5宗二手買賣。(資料圖片)

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