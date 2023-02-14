物業放售｜牛津道獨立屋連地皮交吉放售 意向價4.5億

中港全面通關後，市場不乏業主放售豪宅物業。測量師行高力表示，承業主委託為獨家代理出售牛津道獨立屋連地皮，將以「現狀」交吉出售，據悉意向價約4.5億元。

上述物業建於2013年，地盤面積約5,084方呎，現有建築物為四層高住宅物業，總建築面積約9,133方呎，實用面積約7,786方呎；地下包括逾2,000方呎大花園連3個停車位。按意向價計算，項目呎價近5.8萬元。

高力資本市場及投資服務部李成夆表示，項目位於九龍塘傳統優質豪宅地段，位置優越、環境寧靜；區內大單邊獨立屋連地皮之放盤物業極為罕有，加上物業坐落傳統名校網，而約10分鐘可步行至港鐵九龍塘站，方便往返中港兩地，亦鄰近大型購物商場。是次物業將以現狀交吉出售，相信推出市場後將備受矚目；加上現時近乎全面通關，各地資金不斷湧入，定必吸引多間中港發展商、企業高管、國際基金及老牌家族競投。

李成夆指，過去數年，雖然尚未通關，但區內已錄得多宗買賣成交，如周大福集團(1929)持有的根德道8號屋地以5.38億出售，可建樓面面積呎價約83,282元、施他佛道13號物業以1.9億出售予本地買家，可建樓面面積呎價約61,298元，反映出投資者對豪宅市場前景仍然充滿信心。