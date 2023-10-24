王者登場｜新地未來兩周雙盤齊發

新盤搶客戰料《施政報告》後一觸即發。新鴻基地產(016)昨預告最快未來兩周推兩盤應市，合共涉逾600伙。其中屯門NOVO LAND第2A期全新CHARLOT第1座，提供410伙，主打兩房單位。副董事總經理雷霆形容為「王者登場」，料掀起另一輪搶購熱潮。

新地代理總經理陳漢麟指，CHARLOT由1A及1B座組成，實用面積273至1,297方呎。標準單位戶型由一房至三房，當中兩房佔182伙最多，三房及一房各涉156伙及52伙；另設連平台或/及天台特色單位共20伙。定價方面，他稱言之尚早，會待《施政報告》公布後按市場氣氛而定；集團亦準備全新示範單位，稍後公布詳情，對是次銷售有信心。

雷霆稱，「NOVO LAND」在15個月之內售出逾2,600伙，是近年最暢銷樓盤。集團另於未來兩周推出白石角「University Hill」第2期餘下約200伙；短期內公布兩盤價單及銷售安排。

另外，新地與港鐵(066)合作的天水圍天榮站「YOHO WEST」，雷霆表示，項目銷售準備得如火如荼，部署11月中登場；集團於第四季亦將推出啟德「天璽．天」及「天璽．海」。

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