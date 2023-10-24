王者登場｜新地未來兩周雙盤齊發

新盤搶客戰料《施政報告》後一觸即發。新鴻基地產(016)昨預告最快未來兩周推兩盤應市，合共涉逾600伙。其中屯門NOVO LAND第2A期全新CHARLOT第1座，提供410伙，主打兩房單位。副董事總經理雷霆形容為「王者登場」，料掀起另一輪搶購熱潮。
新地代理總經理陳漢麟指，CHARLOT由1A及1B座組成，實用面積273至1,297方呎。標準單位戶型由一房至三房，當中兩房佔182伙最多，三房及一房各涉156伙及52伙；另設連平台或/及天台特色單位共20伙。定價方面，他稱言之尚早，會待《施政報告》公布後按市場氣氛而定；集團亦準備全新示範單位，稍後公布詳情，對是次銷售有信心。
雷霆稱，「NOVO LAND」在15個月之內售出逾2,600伙，是近年最暢銷樓盤。集團另於未來兩周推出白石角「University Hill」第2期餘下約200伙；短期內公布兩盤價單及銷售安排。
另外，新地與港鐵(066)合作的天水圍天榮站「YOHO WEST」，雷霆表示，項目銷售準備得如火如荼，部署11月中登場；集團於第四季亦將推出啟德「天璽．天」及「天璽．海」。
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啟德海灣第1期或今開價
由嘉華國際(173)牽頭發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期銷售部署如箭在弦，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，過去周末接獲不少準買家垂詢，項目最快今日公布首張價單。
英皇國際(163)香港仔「澄天」於今日開放示範單位予公眾參觀，副主席楊政龍稱，項目於短期內公布首張價單，以「親民價」提供不少於50伙。