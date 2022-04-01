疫下市況｜2月份按揭數字全線續挫 新申按揭急跌37.2% 創6年新低

第五波疫情在2月份進入嚴峻時期，市民減少外出直接影響睇樓量和樓市交投，連帶拖累2月份按揭申請量顯著下跌。中原按揭董事總經理王美鳳指出，據金管局最新住宅按揭統計，2022年2月份新申請按揭宗數連跌3個月，按月驟減37.2%至6,592宗，創自2016年2月份後6年新低；2月份新批按揭金額按月減少37.7%至263億元，創兩年新低，而宗數按月跌38.7%至5,274宗，數字更創過去6年新低。由於年初樓市已受第五波疫情影響，導致2月份新取用按揭金額按揭亦減少23.6%至240億元，宗數按月減少22.8%至5,044宗，金額及宗數亦同樣創過去1年新低。

王美鳳預期，第五波疫情日漸趨緩，樓市氣氛正逐步扭轉，3月樓市交投量已見反彈，將帶動3月按揭申請量回升，相信待4月限聚令措施逐步放寬下，積壓多時的購買力將顯著釋放，利好第二季按揭市道。