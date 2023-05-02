白石角新盤｜University Hill第2A期次輪截收逾1萬票 超額認購51倍

新盤收票反應熾熱，新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill第2A期將於周四(4日)次輪推售216伙，今日(2日)截票，初步點算收到逾10,000個購樓意向登記，以價單發售191伙計算，超額認購逾51倍；另有25伙於同日招標。

新地指，University Hill次輪銷售中以價單形式發售的190伙，涵蓋第1號至第5號價單的單位，當中第1號至第3號價單的少部分單位，有提價約1%至5%。以最高15%折扣優惠計，190伙的折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價介乎13,202元至18,890元。入場單位為漾景閣第5A座2樓A3室，實用面積229方呎，開放式間隔，折實售價325.43萬元，呎價14,211元。

University Hill第2A期於上周六(4月29日)首輪推售160伙，當中以價單形式公開發售的150伙即日售罄。