熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-05-02 22:34:13

白石角新盤｜University Hill第2A期次輪截收逾1萬票 超額認購51倍

分享：
白石角新盤｜University Hill第2A期次輪截收逾1萬票 超額認購51倍

University Hill第2A期次輪初步點算收到逾10,000個購樓意向登記，以價單發售191伙計算，超額認購逾51倍。(資料圖片)

新盤收票反應熾熱，新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目University Hill2A將於周四(4)次輪推售216，今日(2)截票，初步點算收到逾10,000個購樓意向登記，以價單發售191伙計算，超額認購逾51倍；另有25伙於同日招標。

新地指，University Hill次輪銷售中以價單形式發售的190伙，涵蓋第1號至第5號價單的單位，當中第1號至第3號價單的少部分單位，有提價約1%5%。以最高15%折扣優惠計，190伙的折實售價由325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價介乎13,202元至18,890元。入場單位為漾景閣第5A2A3室，實用面積229方呎，開放式間隔，折實售價325.43萬元，呎價14,211元。

University Hill2A期於上周六(429)首輪推售160伙，當中以價單形式公開發售的150伙即日售罄。

University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。

即睇白石角新盤University Hill最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受