示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」設有4個示範單位，戶型包括一房至三房，當中以第2座15樓E室為藍本搭建的三房一套連工作間單位，設有無改動及經改動連裝修示範單位。

第 1 座 15 樓 F 室 ( 兩房 )

以第1座15樓F在為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積約586方呎，兩房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，布局工整實用。單位不設玄關位置，配合偌大客飯廳，空間寬闊，可靈活擺放家具。兩間睡房與客廳景觀同樣面向恬靜內園及翠綠山巒，環境舒適。主人睡房設有兩邊玻璃窗，為室內空間引入充足自然光線，同時更預留約1.5米寬空間容納入牆衣櫃，細心設計配合戶主需要。

廚房採用梗廚設計，配備Mia Cucina抽油煙機及氣體煮食爐，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機。浴室亦設有Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。