熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-09-22 08:30:00

示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖

分享：
示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖

示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」設有4個示範單位，戶型包括一房至三房，當中以215E室為藍本搭建的三房一套連工作間單位，設有無改動及經改動連裝修示範單位。

115F(兩房)

以第115F在為藍本搭建的兩房無改動示範單位，實用面積約586方呎，兩房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，布局工整實用。單位不設玄關位置，配合偌大客飯廳，空間寬闊，可靈活擺放家具。兩間睡房與客廳景觀同樣面向恬靜內園及翠綠山巒，環境舒適。主人睡房設有兩邊玻璃窗，為室內空間引入充足自然光線，同時更預留約1.5米寬空間容納入牆衣櫃，細心設計配合戶主需要。

廚房採用梗廚設計，配備Mia Cucina抽油煙機及氣體煮食爐，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機。浴室亦設有Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。

115F室無改動示範單位

示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖
Ad Block

115K(一房)

以第115K室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積約385方呎，一房間隔。層與層之間的高度最高可達3.15米，空間感十足。長形客飯廳，間隔分明，加上連接露台，大大提升室內採光度。睡房空間方正實用，設計靈活。

單位採用開放式廚房設計，L形工作枱面提供更多備餐空間，櫥櫃更暗藏抽拉式調味料架，盡用每一吋空間，同時配備Mia Cucina電磁爐及抽油煙機，德國著名家電品牌Siemens雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機。浴室亦設有Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌Hansgrohe水龍頭及淋浴套裝。

115K室無改動示範單位

示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖 示範單位｜凱和山一房及兩房有得睇！樓層之間高度達3.15米 空間感十足｜多圖

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受