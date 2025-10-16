第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年第三季價值2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄485宗，總值220.86億元，較第二季的427宗及326.38億元，分別上升13.6%及下跌32.3%，若扣除第二季133宗(共涉及170.651億元)一手內部轉讓，按季更明顯升65.0%及41.8%。第三季一手宗數比例向上迫近六成，錄58%，主導豪宅市場。息口回落，樓市回穩，股市造好，加上發展商貼市價推售豪宅新盤，帶動一手豪宅備受追捧，交投連升兩季，累升1.53倍，宗數為2024年第四季後的近3季高位。

當中，價值2,001-3,000萬元的一手買賣升幅最大，急增超過一倍，今年第三季錄215宗及53.0億元，宗數及金額同樣按季升1.29倍。3,001-5,000萬元的買賣錄154宗及57.38億元，按季升49.5%及46.5%。而5,000萬元以上的買賣錄116宗及110.48億元，按季跌49.6%及58.2%，扣除第二季133宗一手內部轉讓後，按季則升19.6%及18.2%。