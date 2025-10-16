熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-10-16 09:30:00

第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

分享：
第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

薄扶林貝沙灣，錄13宗，總值3.96億元。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年第三季價值2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄485宗，總值220.86億元，較第二季的427宗及326.38億元，分別上升13.6%及下跌32.3%，若扣除第二季133(共涉及170.651億元)一手內部轉讓，按季更明顯升65.0%41.8%。第三季一手宗數比例向上迫近六成，錄58%，主導豪宅市場。息口回落，樓市回穩，股市造好，加上發展商貼市價推售豪宅新盤，帶動一手豪宅備受追捧，交投連升兩季，累升1.53倍，宗數為2024年第四季後的近3季高位。

當中，價值2,001-3,000萬元的一手買賣升幅最大，急增超過一倍，今年第三季錄215宗及53.0億元，宗數及金額同樣按季升1.29倍。3,001-5,000萬元的買賣錄154宗及57.38億元，按季升49.5%46.5%。而5,000萬元以上的買賣錄116宗及110.48億元，按季跌49.6%58.2%，扣除第二季133宗一手內部轉讓後，按季則升19.6%18.2%

第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，錄112宗，總值35.97億元。（資料圖片)

黃竹坑滶晨錄112 登記宗數最多

2025年第三季2,000萬元以上一手買賣登記宗數最多的新盤為黃竹坑站港島南岸第5A滶晨，錄112宗，總值35.97億元。其次是啟德天瀧，錄32宗，總值12.98億元。灣仔堅尼地道33及啟德維港‧灣畔(包括1A1B)，各錄26宗，並列第三位，分別總值7.32億元及6.54億元。

adblk5
第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

啟德天瀧，錄32宗，總值12.98億元。（資料圖片)

2000萬元以上二手私宅買賣合約登記錄352

二手方面，2025年第三季價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣合約登記錄352宗，總值150.40億元，較第二季的351宗及184.03億元，分別上升0.3%及下跌18.3%。二手豪宅市道維持活躍，宗數連升兩季累升17.7%，惟升幅比一手豪宅遜色，但仍為2024年第二季後的近5季高位。二手金額回落，主要因為5,000萬元以上高價豪宅成交減少所致。第三季3,001-5,000萬元及及2,001-3,000萬元的二手買賣均有升幅，宗數錄99宗及196宗，按季升17.9%3.2%；金額錄37.32億元及47.03億元，按季升16.9%1.1%。不過，5,000萬元以上的買賣卻下跌，錄57宗及66.06億元，按季跌26.0%37.4%

第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

何文田半山壹號錄11宗，總值2.55億元。（資料圖片)

薄扶林貝沙灣錄13 為第三季2000萬以上二手買賣登記宗數最多

今年第三季2,000萬元以上二手買賣登記宗數最多的屋苑為薄扶林貝沙灣，錄13宗，總值3.96億元。何文田半山壹號錄11宗，排名第二，總值2.55億元。西半山寶翠園錄10宗，排名第三，總值2.56億元。

整體方面，2025年第三季價值2,000萬元以上的私人住宅(包括一手及二手)837宗，總值371.26億元，較第二季的778宗及510.41億元，分別上升7.6%及下跌27.3%，若扣除第二季133宗一手內部轉讓，按季則升29.8 %9.3%。宗數連升兩季共70.5%，創2024年第二季後的近5季新高。今年首三季買賣錄2,106宗及1,105.79億元，已達2024年全年2,798宗及1,406.59億元的75.3%78.6%。隨著樓市氣氛轉旺，重啟減息，政府放寬投資移民政策等利好因素，有助刺激整體豪宅交投，今年全年整體宗數有望突破去年總和。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News