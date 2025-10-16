第三季高價私人住宅買賣合約登記按季升13.6% 中原：息口回落 一手豪宅加快推盤｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年第三季價值2,000萬元以上的一手私人住宅買賣合約登記錄485宗，總值220.86億元，較第二季的427宗及326.38億元，分別上升13.6%及下跌32.3%，若扣除第二季133宗(共涉及170.651億元)一手內部轉讓，按季更明顯升65.0%及41.8%。第三季一手宗數比例向上迫近六成，錄58%，主導豪宅市場。息口回落，樓市回穩，股市造好，加上發展商貼市價推售豪宅新盤，帶動一手豪宅備受追捧，交投連升兩季，累升1.53倍，宗數為2024年第四季後的近3季高位。
當中，價值2,001-3,000萬元的一手買賣升幅最大，急增超過一倍，今年第三季錄215宗及53.0億元，宗數及金額同樣按季升1.29倍。3,001-5,000萬元的買賣錄154宗及57.38億元，按季升49.5%及46.5%。而5,000萬元以上的買賣錄116宗及110.48億元，按季跌49.6%及58.2%，扣除第二季133宗一手內部轉讓後，按季則升19.6%及18.2%。
黃竹坑滶晨錄112宗 登記宗數最多
2025年第三季2,000萬元以上一手買賣登記宗數最多的新盤為黃竹坑站港島南岸第5A期「滶晨」，錄112宗，總值35.97億元。其次是啟德「天瀧」，錄32宗，總值12.98億元。灣仔「堅尼地道33號」及啟德「維港‧灣畔」(包括1A、1B期)，各錄26宗，並列第三位，分別總值7.32億元及6.54億元。
2000萬元以上二手私宅買賣合約登記錄352宗
二手方面，2025年第三季價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣合約登記錄352宗，總值150.40億元，較第二季的351宗及184.03億元，分別上升0.3%及下跌18.3%。二手豪宅市道維持活躍，宗數連升兩季累升17.7%，惟升幅比一手豪宅遜色，但仍為2024年第二季後的近5季高位。二手金額回落，主要因為5,000萬元以上高價豪宅成交減少所致。第三季3,001-5,000萬元及及2,001-3,000萬元的二手買賣均有升幅，宗數錄99宗及196宗，按季升17.9%及3.2%；金額錄37.32億元及47.03億元，按季升16.9%及1.1%。不過，5,000萬元以上的買賣卻下跌，錄57宗及66.06億元，按季跌26.0%及37.4%。
薄扶林貝沙灣錄13宗 為第三季2000萬以上二手買賣登記宗數最多
今年第三季2,000萬元以上二手買賣登記宗數最多的屋苑為薄扶林貝沙灣，錄13宗，總值3.96億元。何文田半山壹號錄11宗，排名第二，總值2.55億元。西半山寶翠園錄10宗，排名第三，總值2.56億元。
整體方面，2025年第三季價值2,000萬元以上的私人住宅(包括一手及二手)錄837宗，總值371.26億元，較第二季的778宗及510.41億元，分別上升7.6%及下跌27.3%，若扣除第二季133宗一手內部轉讓，按季則升29.8 %及9.3%。宗數連升兩季共70.5%，創2024年第二季後的近5季新高。今年首三季買賣錄2,106宗及1,105.79億元，已達2024年全年2,798宗及1,406.59億元的75.3%及78.6%。隨著樓市氣氛轉旺，重啟減息，政府放寬投資移民政策等利好因素，有助刺激整體豪宅交投，今年全年整體宗數有望突破去年總和。