筲箕灣東大街單幢舊樓 靚新裝兩房連租約 即買即收租 ｜有樓睇

筲箕灣東大街一帶向以交通及生活便利見稱，港鐵站、各式食肆、街市及超市等民生配套一應俱全。距離筲箕灣站僅1分鐘路程的單幢物業景輝大廈，屬新世界旗下物業，1977年入伙至今有近半世紀歷史，雖然樓齡略大，但物業早已完成翻新工程，由外牆、大堂及電梯等均煥然一新，不用擔心買入後需要支付大筆翻新及維修費用。

月租 1.38 萬 料租金回報約逾 3 厘

景輝大廈樓高24層，全盤有192伙單位，實用面積介乎267至465方呎不等。目前大廈低層G室放盤，實用面積有431方呎，間隔為兩房及附有平台，廚房採開放式設計，全屋裝修簇新，以啡色和米色為主調，廚房組合櫃亦以深色木紋設計，配以長形黑框大窗戶，設計時尚又實用。單位現連租約以485萬元放售，平均實用呎價11,252元，目前單位每月租金為13,800元，若成功以叫價485萬元成交，料新買家可享租金回報約3.4厘。