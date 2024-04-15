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地產
2024-04-15 19:00:00

筲箕灣東大街單幢舊樓 靚新裝兩房連租約 即買即收租 ｜有樓睇

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長方形大廳及開放式廚房設計，沒有窗台位，非常實用。

長方形大廳及開放式廚房設計，沒有窗台位，非常實用。

筲箕灣東大街一帶向以交通及生活便利見稱，港鐵站、各式食肆、街市及超市等民生配套一應俱全。距離筲箕灣站僅1分鐘路程的單幢物業景輝大廈，屬新世界旗下物業，1977年入伙至今有近半世紀歷史，雖然樓齡略大，但物業早已完成翻新工程，由外牆、大堂及電梯等均煥然一新，不用擔心買入後需要支付大筆翻新及維修費用。

月租1.38 料租金回報約逾3

景輝大廈樓高24層，全盤有192伙單位，實用面積介乎267465方呎不等。目前大廈低層G室放盤，實用面積有431方呎，間隔為兩房及附有平台，廚房採開放式設計，全屋裝修簇新，以啡色和米色為主調，廚房組合櫃亦以深色木紋設計，配以長形黑框大窗戶，設計時尚又實用。單位現連租約以485萬元放售，平均實用呎價11,252元，目前單位每月租金為13,800元，若成功以叫價485萬元成交，料新買家可享租金回報約3.4厘。

雖然單位以樓景為主，但窗多而且大，採光度高，感覺開揚。 單位現連租約放售。 單位為兩房間隔，裝修雅緻新淨。 單位為兩房間隔，裝修雅緻新淨。 浴室裝修一絲不苟，用料不俗。 開放式廚房配套時尚新淨，相當討好。 景輝大廈單位平面圖。 景輝大廈距離港鐵筲箕灣站只需1分鐘路程，附近亦有不少食肆及民生商店，日常生活配套完善。

放盤單位資料

物業名稱：景輝大廈
地址：筲箕灣東大街98112
發展商：新世界
樓齡：47
放盤單位：低層G (物業編號：DKF027)
叫價：485萬元 (連租約月租13,800)
實用面積：431方呎/ @11,252
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/440tMtZ
查詢電話：6346 2888 (中原地產藍灣半島分行 冼先生)

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