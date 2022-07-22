管理費點計？唔交又會點？

個個月都要交數千元 管理費 ，到底 管理費 怎樣計？為甚麼有些物業的 管理費 可以高達每呎4-5元？就算二、三百呎的單位，也要交過千元的 管理費 ？

其實管理費是按大廈公契的規定計算，大家購買全新物業時，於樓書所載的公契摘要條文中，可找到管理費的計算方法。在樓書中已列明每戶所佔的「管理份數」，管理公司會按每年屋苑的整體開支制定管理費預算，再根據管理份數佔比計算每戶的管理費。但並非所有屋苑都有訂明「管理份數」，那些屋苑便會按照每戶所佔「業權份數」計算管理費。如購買的是二手單位，則可以自費查找土地註冊處的記錄，以查閱相關資料。

管理費 由業主攤分 盈餘撥 維修 基金

由於管理費是由屋苑業主攤分，因此屋苑戶數越多，需交的管理費便相對越少。此外，管理員數目，屋苑範圍內所有設施，包括如公用空間的電燈、電梯、空調、保安系統、保險（公眾責任保險、勞工保）、公眾天線等的日常開支、更新維護，以及水電開支、節慶活動和裝飾，甚至聘請顧問和專業人員，如律師、會計和核數師，都是由管理費中扣除。如屋苑有會所，包括園景花園等的日常維護，都是管理費負責。雖然部分設施會向租用者收取一定費用，但未必足以維持設施的運作和維修，不足部份便會於管理費中補貼，故不少擁有大型會所的新屋苑，管理費會高達每呎4-5元。

每年按通脹調整

業主所交的管理費，除用於屋苑保安和各項設施的日常運作與維修，如有盈餘可撥入維修基金，以便屋苑可應付緊急大型維修項目，或支付大維修的費用。所以當屋苑需要進行大維修時，如有充裕維修基金，可助業主減輕負擔，甚至有機會全數開支都由維修基金支付，業主可以分毫不出。

管理費一般會每年根據屋苑的經濟情況、通脹、加薪幅度等作出調整，大多數情況下每年都會向上調，就算屋苑管理費有盈餘，亦不會退回給業主，最多亦只會考慮凍結管理費水平。

不交管理費 可被釘契或強拍

無論業主因任何原因欠交管理費，管理公司都可以根據公契條款，先向相關單位的業主給予通告，如將通知放入單位信箱，甚至於大堂貼出欠交管理通知公之於眾。如業主仍不理會，長期拖欠管理費，管理公司可以向小額錢債審裁署，甚至入稟法院，向業主追討欠交的管理費及因拖欠導致的利息。不過，業主如仍舊不理會判決，管理公司或業主立案法團可根據判決申請釘契，從而影響該單位的二手買賣和按揭申請，甚至申請拍賣單位還債。所以業主不想被申請強拍，便要準時交管理費。

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