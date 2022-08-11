粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE第2期已申預售 涉400伙 料最快月底推出

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway昨進行次輪銷售，即日沽清185伙，並即晚加推88伙，將於本周日(14日)第三輪發售101伙，當中價單推售88伙，招標發售13伙，周六(13日)中午12時截票。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，今批單位平均輕微加價約1.5%至2%，強調仍屬「忍讓價」，而項目第2期已申請預售樓花同意書，涉400伙，最快於本月底或下月初推出，下月開售。

林達民指，ONE INNOVALE-Archway預計入伙日期為明年3月，不過根據目前建築進度已經拆棚及取得入伙紙，故有望可於今年內進行交樓程序。

他今日(11日)特別介紹ONE INNOVALE-Archway從未推售的唯一一款珍藏戶型，屬A座標準樓層的兩房連工作間單位，實用面積434方呎，採梗廚設計，廚房連接工作間，住戶可將工作間用作儲物室。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。