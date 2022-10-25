粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna暫超額逾4倍 部署日內加推

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna自上周六(22日)起收票，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(25日)下午2時，累收逾600票，以首張價單113伙計，超額認購逾4倍。當中逾五成屬北區客；而九成為用家，一成為投資者。

林達民透露，項目最快日內加推2號價單，料涵蓋一房至三房單位，會有提價空間，有機會同步公布銷售安排，最快本周末展開首輪銷售，並考慮推出部分特色單位招標發售。

林達民今日特別介紹ONE INNOVALE-Cabanna一個兩房連衣帽間單位，屬E座單位8，實用面積436方呎。項目設有隱藏式防菌消毒系統，露台和工作平台合併，實用面積38方呎，主人睡房已設嵌入式衣櫃等。

ONE INNOVALE-Cabanna首張價單涉113伙，單位實用面積介乎186至683方呎，包括13伙開放式、69伙一房、26伙兩房，以及5伙三房。以60天付款辦法提供最高7%折扣優惠計，單位折實售價由276.3萬元至941.8萬元，折實呎價介乎13,428元至15,400元，折實平均呎價14,088元。最低售價為E座1樓單位5，實用面積186方呎，開放式間隔，折實售價276.3萬元，呎價14,855元。最低呎價E座1樓單位17，實用面積317方呎，一房連衣帽間間隔，折實售價425.7萬元，呎價13,428元。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目設有三房示範單位，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。