粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna首輪暫超額逾10倍 住戶可享米芝蓮級美食

新盤戰況升溫，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna將於明日(29日)首輪開售118伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(28日)下午4時半，累收超過1,300票，以價單形式推售113伙計，超額認購逾10倍；將於今晚截票。

林達民指，明白到ONE INNOVALE住客對健康生活與可持續發展的重視，團隊悉心為住戶帶來新一代的多元餐飲體驗。項目的亮點除了如藝術館的會所設計，團隊已與一米芝蓮餐廳的創辦人簽訂協議，將為住客提供獨家星級的餐飲服務。他續指，其實在決定會所餐廳的定位及菜式時，已考慮到與ONE INNOVALE馬適路之隔便是食店林立的聯和墟，因此項目會所餐廳必須與他們所提供的菜式要有一定的優異化，務求讓住客能在會所可品嚐到米芝蓮級的佳餚美食。

ONE INNOVALE會所達3.6萬方呎，星級餐飲位置處於項目會所地下，會所餐廳Innovale Bistro、暢聚吧Bar Innovale及花影薈3大區域與戶外的池畔閣連接，共提供近4,000方呎的面積，絕對是賞景享食的好地方。同時，項目已榮獲WELL v2鉑金級認證，因此日後會所餐飲的營運商將會按WELL v2的標準，除了善用水耕農場的收成以實踐farm to table的滋味；在餐飲的地方亦將配置一系列的衛生設施；更值得留意的是餐牌的每一道菜式，將列出當中的營養指標等供參考，足證明集團與營運商將攜手合作，在可持續發展及健康建築的層面上同樣地以高階的水平，實現出「以人為本」的新一代生活體驗。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目設有三房示範單位，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。