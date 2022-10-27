粉嶺北新盤｜ONE INNOVALE-Cabanna首輪暫超額逾8倍 設元宇宙概念會所

新盤戰況升溫，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna將於本周六(29日)首輪開售118伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(27日)下午2時，累收約1,050票，以價單形式推售113伙計，超額認購逾8倍；將於明日(28日)截票。

該盤價單推售的113伙，包括31伙開放式、44伙一房、26伙兩房，以及12伙三房一套連儲物室，實用面積介乎186至683方呎。扣除最高7%折扣優惠後，折實售價由276.3萬至941.81萬元，折實呎價介乎13,398元至15,469元，折實平均呎價14,223元。最低售價為E座1樓單位5，實用面積186方呎，開放式間隔，折實售價276.3萬元，呎價14,855元。至於餘下5伙以招標形式推售，全屬地下花園特色單位。

林達民指，視乎首輪銷情，有機會周六即晚提價加推新一批單位應市。至於ONE INNOVALE第1期ONE INNOVALE-Archway及第2期ONE INNOVALE-Bellevue合共售出900伙，套現約44億元。

科建國際集團創辦人、主席及行政總裁羅發禮，ONE INNOVALE設有全港首個私人住宅元宇宙(Metaverse)概念會所「Club Innovale」，會所內設有專屬主題房間Digital Twin Game Room。住客只需利用為特定的手機應用程式，便能在項目指定地點與一系列虛擬設計互動，包括元宇宙噴泉、神奇浮島、虛擬蝴蝶等。另外，會所餐廳Innovale Bistro設大型互動屏幕播放不同場景畫面，並可轉換不同主題，如熱帶叢林、雪山、櫻花主題等。住客可一邊品嘗美食，一邊透過互動屏幕與虛擬場景互動。「Club Innovale」的瑜樂坊，可透過XR技術轉換景觀，揀選適合自己心靈的空間舒展筋骨。

ONE INNOVALE-Cabanna位於馬適路8號，由D座及E座、樓高15層的住宅大廈組成，單位實用面積介乎158至1,054方呎，戶型涵蓋開放式至四房；而今期未有提供住宅車位。項目設有三房示範單位，預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期長約8個月。