紅磡新盤｜必嘉坊最快6月推第一期 恒地：積極實踐ESG理念

市場焦點新盤、合共提供約2,800伙的恒基地產(012)紅磡必嘉坊,恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示,項目第一期最快6月展開銷售程序,將提供約1,000伙,涉3幢住宅大樓,主打一房及兩房戶型,預計關鍵日期為2024年3月31日。

他指,必嘉坊整個發展規劃分為8個地盤 ,涉9幢住宅大樓,將分3個期數推出市場。現時項目地盤工程進度良好,其中一個地盤已準備進入平頂工程。林達民又指,項目整體發展配合集團持續推行的ESG理念,從空間規劃、建築設計、選材以至單位配置等細節上積極推行可持續發展。是次項目整體發展將會以未來現代社區空間為構思,配合「城市綠洲」整體園境規劃主題,和諧地平衡區域性的微氣候,創造出可持續發展的綠化生活空間。

融入「 G.I.V.E. 」四大要素 車位配備充電基礎設施

恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人稱,集團近年大力推動ESG理念,並演化成「G.I.V.E.」四大要素,包括環保為地球(Green for Planet)、創新為未來(Innovation for Future)、關愛為人群(Value for People)和誠心為社區(Endeavour for Community)。其中必嘉坊亦融入上述要素,包括改善微氣候,通過場地規劃增加通風;而項目總綠化面積高達2.2萬方呎,如種植超過100棵樹及大量灌木。此外,項目所有車位提供充電基礎設施,以方便及鼓勵電動車使用。林達民補充,目標之後發展的住宅項目均100%提供車位充電基礎設施。

至於項目利用消毒機械人為公用地方進行消毒;而必嘉坊亦為全港首創所有分層住宅單位均設NCCO空氣淨化機。

另外,黃埔街及必嘉街為當區主要行人使用的街道,擴闊街道計劃會將上述兩條街道擴闊至3.5米,提升步行體驗,並將原區的舊有色彩及文化予以保留。