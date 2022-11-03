紅磡新盤｜必嘉坊．迎匯首推56伙 最平458萬 較第1期低開11%

九龍區成本月新盤戰場，恒基地產(012)紅磡必嘉坊第2期必嘉坊．迎匯昨日(2日)展示一個兩房連裝修無改動示範單位後，今日(3日)公布首張價單，涉56伙，成為美國最新再加息0.75厘後首個開價全新盤。

首批提供最高10%折扣優惠，折實售價由458.82萬元起，折實平均呎價21,238元。

林達民：首批單位屬「無憂價」

若對比第1期必嘉坊．曦匯今年6月中推出的首張價單68伙折實平均呎價23,888元，是次開價低約11.1%。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，定價已考慮市況，今批單位屬「無憂價」，認為是買家無需憂慮的價錢，希望第一口價能夠引起市場關注，日後絕對有提價空間。

今批56伙以定價計市值約3.8億元，包括10伙開放式、34伙一房、10伙兩房，以及2伙三房，實用面積222至514方呎。定價由509.8萬至1,250.6萬元，呎價22,515元至25,011元。單位折實售價由458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價介乎20,263元至22,510元。

入場屬 222 方呎開放式戶

最低售價為6樓A單位，實用面積222方呎，開放式間隔，折實售價458.82萬元，呎價20,668元。最低呎價為6樓F單位，實用面積270方呎，一房間隔，折實售價547.11萬元，呎價20,263。

林達民稱，項目示範單位最快明日正式開放，有機會於周六(5日)接受認購登記，目標月內開售。

必嘉坊可建總樓面面積超過100萬方呎，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，合共提供約2,800伙。必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎。項目不設車位，預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約26個月。