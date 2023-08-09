紅磡新盤｜恒地連推必嘉坊兩期共43伙周六開賣 最平376萬

恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨日(8日)首輪發售60伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，即日沽出可售單位逾八成，套現逾2.7億元，銷售成績相當理想。

該盤落實於本周六(12日)展開次輪發售23伙，間隔包括開放式及一房，實用面積介乎215至265方呎，單位折實售價由375.66萬元起。入場單位為11樓C室，實用面積215方呎，開放式間隔，折實售價375.66萬元，呎價17,473元。

另外，同日亦推售20伙必嘉坊第2期「必嘉坊．迎匯」(BAKER CIRCLE．EUSTON)，實用面積介乎214至378方呎。入場單位為6樓M室，實用面積214方呎，開放式間隔，折實售價429.03萬元，呎價20,048元。

必嘉坊．迎匯位處黃埔街33號，提供280伙，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶。單位實用面積介乎192至514方呎，預計關鍵日期為明年12月31日。

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