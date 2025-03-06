細價新盤受捧！ YOHO WEST PARKSIDE首輪一Q沽清

新盤接連錄一Q清！新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日下午3時起進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。據市場消息指，119伙以價單發售單位已即日全數沽清。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，YOHO WEST PARKSIDE A組時段，中原錄得「姊妹花」客人購入3伙單位，兩間屬三房，一間屬三房套單位，合共斥資約1,900萬元。他又指，項目屬剛需盤，中原客戶出席率理想，用家佔比八成，大部分是新界客，以年輕上車客及分支家庭居多，投資客約兩成。
項目以價單發售的119伙涵蓋20伙一房、64伙兩房，以及35伙三房單位，實用面積介乎303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣加180日內提前付清樓價4%現金回贈計算，單位折實售價由約302.46萬至1,067.37萬元，折實呎價介乎9,670元至15,720元。入場單位為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，一房間隔，折實呎價9,982元。
Coasto一周累沽60伙
宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」昨次輪推售25伙，暫沽2伙高層海景單位套現逾1,451萬元，包括21樓和22樓B室，兩房開放式廚房間隔，實用面積均為360方呎，成交價分別722.9萬元和728.3萬元。項目開售一周累沽60伙，佔總單位約65%，套現逾3.05億元。
Belgravia Place加推26伙
周日開賣的恒基地產(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第2期昨加推26伙，折實平均呎價16,938元，較上張價單高約3%。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民指，單位實用面積介乎299至518方呎，扣除最高10%折扣，折實價由499.32萬至901.35萬元，折實呎價16,418元至17,400元。