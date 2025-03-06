細價新盤受捧！ YOHO WEST PARKSIDE首輪一Q沽清

新盤接連錄一Q清！新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站發展項目「YOHO WEST」第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨日下午3時起進行首輪銷售共128伙，當中119伙以價單形式發售。據市場消息指，119伙以價單發售單位已即日全數沽清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，YOHO WEST PARKSIDE A組時段，中原錄得「姊妹花」客人購入3伙單位，兩間屬三房，一間屬三房套單位，合共斥資約1,900萬元。他又指，項目屬剛需盤，中原客戶出席率理想，用家佔比八成，大部分是新界客，以年輕上車客及分支家庭居多，投資客約兩成。