細碼工廈成交｜入場門檻低 投資者斥約232萬購葵涌O’Nest傲晴收租

疫情導致不少人失業，繼而嘗試創業。據公司註冊處資料顯示，5月份註冊成立公司總數約9,270間，較4月增加約333間，當中有不少是年輕人。有投資者看準初創人士對新式小型工作室的需求，新近斥約232.6萬元購入葵涌O’Nest傲晴一個提供一站式技術支援等配套的工廈單位，作長線投資用途。

睇好葵涌區活化發展 中原(工商舖)工商部副分區營業董事黃國權表示，該行促成的成交位於葵涌美和工業大廈13樓25室，面積約231方呎，以約232.6萬元售出，平均呎價約10,069元。黃國權稱，新買家為投資者，一直看好工廈前景，加上葵涌大受活化工廈政策所帶動，近年區內有不少項目重建發展為商廈、新型工廈或數據中心，認為大有發展潛力，遂買入上述物業作收租投資。按現時葵涌區工廈市值租金每月約8,500元計算，新買家料可享回報達4.38厘。

設一站式智能設備及業務支援服務 黃國權補充，該投資者之前曾多次到O'Nest傲晴參觀及了解，有感項目每個工作室均提供高科技設備，如智能家居系統、智能門鎖、視像通話系統、人面識別保安系統等，項目更提供全港首創的一站式業務支援服務，包括大灣區工商註冊服務、品牌推廣服務等，方便用戶發展業務，故入市作長線投資。