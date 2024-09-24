結業潮｜MOS Burger 11日內連執尖沙咀及灣仔分店 網民分析「死因」

日式連鎖漢堡快餐店MOS Burger(摩斯漢堡)於11日內有兩間分店結束營業，引起網民留意。當中尖沙咀K11 Art Mall於本月10日結業，緊接至本月20日到灣仔英皇集團中心分店結業。
尖沙咀K11 Art Mall分店於2022年12月開業，當時更率先推出「烤雞珍珠堡」慶祝，惟迄今不足兩年已經關閉。至於灣仔英皇集團中心分店，早前已有網民發帖文指店外已貼上結業告示，現已貼上英皇旗下跑馬地新盤宣傳廣告。
結業潮｜MOS Burger登陸香港近18年
MOS Burger創立於1972年，以日本傳統飯糰與西式漢堡結合而成的「米漢堡」聞名，目前在全球擁有超過1,700間分店，2006年10月由日本擴展業務到香港，於觀塘apm商場開設第一間分店，其後分店遍布港九新界，至去年11月在九龍站開設第45間分店。據官方網站顯示，K11 Art Mall及英皇集團中心分店結業後，現有39間MOS Burger分店。
結業潮｜網民分析接連結業原因
有網民在討論區分析MOS Burger接連結業原因，表示「Mos似是走麥記路線，唔夠後者多變化」、「Mos越來越差，食物出品不及當年，以前啲員工收完錢都會講多謝，最近多次啲part time黑口黑面，懶懶散散咁，好快汁！」、「質素又唔係特別好」、「近年好多唔同大小既漢堡包店爭生意，MOS無人去已經係好幾年既事」、「遊客區租金貴」、「港島區租金太貴」。
不過，亦有網民對此感到可惜，稱是「集體回憶」、「啲包好好食㗎」、「佢啲包以前幾好食......」
結業潮｜MOS Burger今年7月退出內地市場
今年7月日媒《日經新聞》報道，MOS Burger的日本摩斯飲食服務（Mos Food Services）已終止中國大陸業務。據悉，因中國內地的個人消費市道低迷，令店舖業績惡化，公司認為難以期待盈利改善故決定撤出。報道指，MOS BURGER的中國內地業務，原由摩斯飲食與該企出資約三成的台灣企業等合資運營，不過，台灣企業放棄運營，令摩斯飲食最終一同決定撤出。
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