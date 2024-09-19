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財經
2024-09-19 16:20:00

結業潮｜南小館只剩1分店　賞茶今年關3店　連鎖餐飲仍處寒冬期

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結業潮｜南小館只剩1分店，賞茶今年關3店，皇后餃子不敵內地企業「插旗」，連鎖餐飲仍處寒冬期。

結業潮｜南小館只剩1分店，賞茶今年關3店，皇后餃子不敵內地企業「插旗」，連鎖餐飲仍處寒冬期。

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美國聯儲局宣布減息後，中小企有望因利息減低而受惠。不過，目前連鎖餐飲企業仍處寒冬期，最新仍有多間食肆餐飲「做唔住」。連鎖餐廳「南小館」荃灣店突然宣布結業，現只剩1分店；港產台式飲品店「賞茶」年初至今已關3分店；連鎖餃子店「皇后餃子」亦不敵內地企業「插旗」而關閉。

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結業潮｜南小館只剩1分店。(FB@Tang Chun Yin) 皇后餃子不敵內地企業「插旗」 結業潮｜賞茶今年關3店 結業潮｜賞茶今年關3店

南小館只剩1分店

上海小南國（3666）旗下品牌的連鎖餐廳「南小館」的荃灣愉景新城分店，近日突然結業。據Facebook上的圖片可見，荃灣愉景新城店烏燈黑火，未見開店；「Openrice」的頁面上顯示已結業。

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據了解，南小館現時只餘下青衣城一間分店，全盛時期在香港曾擁有逾10間分店，遍布港九新界。

賞茶年初至今已關3分店

在香港開業逾10年的港產台式茶飲品牌「賞茶」宣布，位於青衣分店因租約期滿，在日前9月18日結業。賞茶又於Facebook寫上「告別不是結束，而是一個新的開始」。

目前有10間分店的賞茶至年初起陸續有分店結業，1月28日時，表示深水埗分店租約期滿而關閉；2月9日亦指由於租約期滿及人手不足緣故而閉店。不過，今年初公司亦在黃竹坑THE SOUTHSIDE開設新品牌分店「南岸茶舍」。

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皇后餃子不敵內地企業「插旗」

此外，連鎖餃子店「皇后餃子」近日位於石門京瑞廣場分店，據本地傳媒引述市場消息報道指，分店已決定不續租，並於本月結業離場。

據了解，「皇后餃子」目前全港擁有5間分店，但近期越來越面對「袁記雲餃」等急速擴張的內地餃子店集團的挑戰。袁記雲餃近年在香港狂開分店「插旗」，包括旺角、深水埗、紅磡等地區，而品牌目前在內地已擁有約3,000間門店。

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