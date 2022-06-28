舖位放售｜投資者逾3億放售深水埗及旺角4個舖位

近期舖市氣氛上揚，政府亦最新公布本港4月零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，較去年同期上升約11.7%，市場預期隨著第二期消費券即將派發，以及暑假旺季將至，市民消費意欲料會持續高漲，進一步帶動舖市氣氛。有業主趁機放售分別位於深水埗及旺角合共4個舖位，意向價共約3.078億元，可一併或個別出售。
大部分為連租約放盤
中原(工商舖)商舖部分區營業董事馮文聰表示，上述獨家代理放售的4個舖位，當中價值最高的是位於深水埗長沙灣道241至249號地下8至10號舖連地庫，總建築面積約5,250方呎，叫價約1.1億元，現時地舖承租予多個行業，包括精品店和時裝店等，每月總租金收入約12.8萬元，而地庫面積約3,800方呎則仍待出租，預料市值呎租約37元。
至於另一組位於旺角廣東道913至923號地下入口連一樓，是4個放售物業中面積最大，涉及總建築面積約6,580方呎，目前獲護老院承租，租期至2027年8月，首3年每月租金約19萬元，期後3年享有續租期及可提高租金至每月約21.28萬元，按物業意向價約9,200萬元計算，回報率約2.47厘，屬回報率最高的項目，可作長線收租。其餘兩個物業同樣位於深水埗，包括深水埗南昌街179號地下連閣樓，總面積約2,000方呎，以及深水埗青山道322號地下，面積約1,200方呎，分別獲雜貨店及便利店租用，兩項物業回報率均達2厘或以上。
深水埗區變化大 料舖位續升值
馮文聰指出，今次放售的項目中有3個位處深水埗區，該區近年變化甚大，既有文青概念外，亦因靠近多幢新落成的住宅及商廈而受惠，舖位價值漸見升值。而近年旺角及深水埗等地受到民生消費因素帶動，舖位物業升值潛力被看高一線，新近太子花園街232至242號地下F號舖，面積約1,000方呎，以約3,050萬元售出，物業於兩年半間升值約19.6%，反映深旺一帶舖市之升值潛力。
深水埗及旺角4個舖位物業詳情：
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物業地址
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面積(約平方呎)
(未核實)
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意向價
(約元)
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狀態
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租客
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每月租金
(約元)
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深水埗南昌街179號
地下連閣樓
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地舖：1,000
閣樓：1,000
總面積：2,000
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3,980萬
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連租約出售
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雜貨店
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$7.68萬
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深水埗青山道322號地下
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1,200
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6,600萬
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連租約出售
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便利店
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11萬
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旺角廣東道913至923號
地下入口連一樓
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地下：180
1樓：6,400
總面積：6,580
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9,200萬
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連租約出售
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護老院
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首3年：19萬
3年後：
21.28萬
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深水埗長沙灣道241至249號地下8至10號舖連地庫
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地舖：1,000
地庫：4,250
總面積：5,250
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1.1億
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部分交吉及部分連租約出售
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多組租客
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12.8萬
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總值
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3.078億
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資料來源：中原(工商舖)及市場資訊