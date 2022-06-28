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地產
2022-06-28 10:50:45

舖位放售｜投資者逾3億放售深水埗及旺角4個舖位

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隨著第二輪消費券快將發放，以及暑假旺季即至，料舖位市場氣氛轉活，部分地區舖位被看高一線。圖為旺角廣東道913至923號地下入口連一樓的放售物業。

隨著第二輪消費券快將發放，以及暑假旺季即至，料舖位市場氣氛轉活，部分地區舖位被看高一線。圖為旺角廣東道913至923號地下入口連一樓的放售物業。

近期舖市氣氛上揚，政府亦最新公布本港4月零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，較去年同期上升約11.7%，市場預期隨著第二期消費券即將派發，以及暑假旺季將至，市民消費意欲料會持續高漲，進一步帶動舖市氣氛。有業主趁機放售分別位於深水埗及旺角合共4個舖位，意向價共約3.078億元，可一併或個別出售。

大部分為連租約放盤

中原(工商舖)商舖部分區營業董事馮文聰表示，上述獨家代理放售的4個舖位，當中價值最高的是位於深水埗長沙灣道241249號地下810號舖連地庫，總建築面積約5,250方呎，叫價約1.1億元，現時地舖承租予多個行業，包括精品店和時裝店等，每月總租金收入約12.8萬元，而地庫面積約3,800方呎則仍待出租，預料市值呎租約37元。

至於另一組位於旺角廣東道913923號地下入口連一樓，是4個放售物業中面積最大，涉及總建築面積約6,580方呎，目前獲護老院承租，租期至20278月，首3年每月租金約19萬元，期後3年享有續租期及可提高租金至每月約21.28萬元，按物業意向價約9,200萬元計算，回報率約2.47厘，屬回報率最高的項目，可作長線收租。其餘兩個物業同樣位於深水埗，包括深水埗南昌街179號地下連閣樓，總面積約2,000方呎，以及深水埗青山道322號地下，面積約1,200方呎，分別獲雜貨店及便利店租用，兩項物業回報率均達2厘或以上。

深水埗區變化大 料舖位續升值

馮文聰指出，今次放售的項目中有3個位處深水埗區，該區近年變化甚大，既有文青概念外，亦因靠近多幢新落成的住宅及商廈而受惠，舖位價值漸見升值。而近年旺角及深水埗等地受到民生消費因素帶動，舖位物業升值潛力被看高一線，新近太子花園街232242號地下F號舖，面積約1,000方呎，以約3,050萬元售出，物業於兩年半間升值約19.6%，反映深旺一帶舖市之升值潛力。

深水埗及旺角4個舖位物業詳情：

物業地址

面積(約平方呎)

(未核實)

意向價

(約元)

狀態

租客

每月租金

(約元)

深水埗南昌街179

地下連閣樓

地舖1,000

閣樓：1,000

總面積：2,000

3,980

連租約出售

雜貨店

$7.68

深水埗青山道322號地下

1,200

6,600

連租約出售

便利店

11

旺角廣東道913923

地下入口連一樓

地下180

1樓：6,400

總面積：6,580

9,200

連租約出售

護老院

3年：19

3年後：

21.28

深水埗長沙灣道241249號地下810號舖連地庫

地舖1,000

地庫：4,250

總面積：5,250

1.1

部分交吉及部分連租約出售

多組租客

12.8

 

總值

3.078

 

 

 

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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