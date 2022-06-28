舖位放售｜投資者逾3億放售深水埗及旺角4個舖位

隨著第二輪消費券快將發放，以及暑假旺季即至，料舖位市場氣氛轉活，部分地區舖位被看高一線。圖為旺角廣東道913至923號地下入口連一樓的放售物業。

近期舖市氣氛上揚，政府亦最新公布本港4月零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，較去年同期上升約11.7%，市場預期隨著第二期消費券即將派發，以及暑假旺季將至，市民消費意欲料會持續高漲，進一步帶動舖市氣氛。有業主趁機放售分別位於深水埗及旺角合共4個舖位，意向價共約3.078億元，可一併或個別出售。

大部分為連租約放盤

中原(工商舖)商舖部分區營業董事馮文聰表示，上述獨家代理放售的4個舖位，當中價值最高的是位於深水埗長沙灣道241至249號地下8至10號舖連地庫，總建築面積約5,250方呎，叫價約1.1億元，現時地舖承租予多個行業，包括精品店和時裝店等，每月總租金收入約12.8萬元，而地庫面積約3,800方呎則仍待出租，預料市值呎租約37元。

至於另一組位於旺角廣東道913至923號地下入口連一樓，是4個放售物業中面積最大，涉及總建築面積約6,580方呎，目前獲護老院承租，租期至2027年8月，首3年每月租金約19萬元，期後3年享有續租期及可提高租金至每月約21.28萬元，按物業意向價約9,200萬元計算，回報率約2.47厘，屬回報率最高的項目，可作長線收租。其餘兩個物業同樣位於深水埗，包括深水埗南昌街179號地下連閣樓，總面積約2,000方呎，以及深水埗青山道322號地下，面積約1,200方呎，分別獲雜貨店及便利店租用，兩項物業回報率均達2厘或以上。