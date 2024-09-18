舖市老手擲2億購尖沙咀彌敦道巨舖 作風低調只愛收租 近年豪掃核心區舖位

經濟持續低迷，商舖表現受壓，但有投資者決定趁低吸納，其中資深舖位投資者張實來新近斥資約2億元購入尖沙咀彌敦道一個「巨舖」，呎價約4.44萬元。翻查資料，張實來由2021年迄今，3年間豪斥逾7億元掃入核心區舖位，可謂現時市場最活躍買家之一。 市場消息指，上述「巨舖」位處尖沙咀栢麗大道對面，為彌敦道86號安樂大廈地下D1、D2、E及F舖，面積約4,500方呎，獲張實來或相關人士透過公司名義購入，成交價約2億元，呎價約4.44萬元。該舖位位置鄰近港鐵尖沙咀站，屬區內一線地段，現由化妝品連鎖店莎莎(178)承租，每月租金約58萬元，租期至今年底屆滿，預計租金回報約3.5厘。

原業主轉手帳面勁賺 40 倍 據悉，該4個商舖原業主分別於1970年及1971年分段購入，合共涉資約488萬元，持貨最少53年，現轉手帳面大賺1.95億元或近40倍。 翻查資料，張實來與英記茶莊(8241)於2021年以約12.8億元售出共同持有的銅鑼灣利園山道、波斯富街一籃子舖位及單位予新世界發展(017)。據代理透露，張實來投資舖位的資歷有約30年至40年，惟其作風低調，買入舖位後一般只留作長線收租，不作短炒獲利。然而於2021年套現後，其後3年間於商舖市場十分活躍進行「換貨」，先後於核心區尖沙咀及灣仔購入商舖，連同前述的「巨舖」成交，涉及金額超過7億元。