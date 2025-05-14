荃灣翠濤閣商場全層連租約 意向價1.1億 租務回報高見近5厘｜投資市場

資深投資者持續放售旗下貴重或大型物業套現，當中包括永倫集團、馬亞木家族、大鴻輝等老牌家族，紛紛積極加入放售行列，帶動民生區高回報大樓面舖位，頻錄矚目買賣成交。最新有業主調低叫價放售荃灣民生區基座商場全層，意向價約1.1億元，物業以連租約形式出售，租金回報高見4.8厘，同時該樓層健身租客已成功續租，加幅約15%，反映項目租務潛力大，租金有持續上升空間。

意向呎價約 6 千

負責是次特約代理銷售事宜的中原(工商舖)，該行商舖部副區域營業董事陳思然表示，是次放售項目涉及荃灣青山公路荃灣段644至654號翠濤閣商場臨街1樓全層連2樓7號車位，合共面積約18,019方呎，意向呎價約6,000元，叫價約1.1億元。物業以連租約形式出售，目前總月租約44萬元，預計新買家可享約4.8厘租金回報。

健身中心續租 3 年 加租 15%

他續指，該項目1樓全層由多個商戶承租，現時出租情況理想，出租率接近100%，當中涉及租用面積最大的3號舖，現由連鎖健身室「24/7 Fitness」租用，涉及面積約6,272方呎。該租戶由2022年疫情期間開業至今，完成3年租約後，新近續租3年，最新月租約15.8萬元，租金增幅約15%。其餘租客則以服務業為主，涉及宗教團體、社福機構及教育相關機構等，主要服務區內街坊，大部分為長期租客，租務情況較為穩定。另外，上述放售項目為民生區基座舖位，附近設有3座住宅，鄰近亦有麗城花園2期及3期、灣景花園、壹號九龍山頂等屋苑，坐落於人口密度較高的住宅區內，可保證商場人流。