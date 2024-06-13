萊坊：今年樓價最多跌5% 撤辣不敵三大因素礙復甦｜樓價走勢

儘管政府在2月底取消了所有樓市降溫措施，在高息口、買家購買力不足以及大量貨尾量囤積的環境下，樓價的復甦速度依然緩慢，物業顧問萊坊預計全年樓價將下跌最多5%，該行高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，全年樓價呈「鈍角型」，貨尾量要再減少8,000至10,000伙後才有利樓價反彈，下半年樓價走勢仍會反覆向下但跌勢減弱，而一手和二手交易預計將輕微上升至4.8萬至5.3萬宗，其中新盤銷售佔35%。
他續指，今年租金料跑贏樓價。海外專才帶動住宅租賃需求，令住宅租賃市場表現強勁，預料今年一般住宅租金仍會上升5至8%，而豪宅租金則上升3至5%。 另外，受富挑戰性的市場環境影響，今年出售的住宅地大多數為2023年的滾存用地，預計2024年政府賣地收入將達100至130億元，而全年補地價金額約50至80億元。
投資者對土地儲備態度謹慎
投資物業市場方面，萊坊投資部執行董事林嘯東表示，在高息口環境和各物業庫存積累的情況下，2024年上半年整體投資市場氣氛較弱。從2024年1月至5月，香港投資市場共錄得225.55億元的交易額 (物業價格港幣1億元或以上)，較去年同期下跌29%。同期投資市場的交易宗數亦按年下跌27%，僅錄得71宗交易。
他續指，受一手豪宅及銀主盤需求帶動，住宅物業佔市場交易的51%，預料此板塊將繼續表現良好。零售物業交易金額則緊隨其後，佔市場交易的25%。隨著零售物業租金及價格有所調整，賣家留意到本地居民北上跨境消費的習慣，為本地零售商舖租金帶來壓力，故願意調整售價。發展用地緊隨其後，佔市場交易10%，然而，當中只包含尖沙咀香檳大廈一宗強拍賣地個案 。如果不計算這宗交易，今年沒有超過港幣1億元的發展用地交易，因為大多數發展商和投資者對增加土地儲備持謹慎態度，擔心現時市場已建成物業庫存較多。
市場以用家和私人投資者為主
林嘯東稱，儘管寫字樓空置率高企，寫字樓交易相對穩定，佔市場交易的9%，並於今年首五個月錄得港幣30億元的成交額，與2023年同期相若。今年工業物業表現較為淡靜，僅佔3%的交易。大型物流設施的買賣受海運物流和本地凍庫需求下跌影響，而現代工業工作室的投資需求也因政府放寬住宅印花稅包括新住宅印花稅、買家印花稅及額外印花稅，而有所削弱。
展望2024年下半年，該行預料投資市場將以用家和私人投資者為主，而大多數私募股權房地產基金和保險資本仍採取觀望態度。