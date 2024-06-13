萊坊：今年樓價最多跌5% 撤辣不敵三大因素礙復甦｜樓價走勢

儘管政府在2月底取消了所有樓市降溫措施，在高息口、買家購買力不足以及大量貨尾量囤積的環境下，樓價的復甦速度依然緩慢，物業顧問萊坊預計全年樓價將下跌最多5%，該行高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，全年樓價呈「鈍角型」，貨尾量要再減少8,000至10,000伙後才有利樓價反彈，下半年樓價走勢仍會反覆向下但跌勢減弱，而一手和二手交易預計將輕微上升至4.8萬至5.3萬宗，其中新盤銷售佔35%。 他續指，今年租金料跑贏樓價。海外專才帶動住宅租賃需求，令住宅租賃市場表現強勁，預料今年一般住宅租金仍會上升5至8%，而豪宅租金則上升3至5%。 另外，受富挑戰性的市場環境影響，今年出售的住宅地大多數為2023年的滾存用地，預計2024年政府賣地收入將達100至130億元，而全年補地價金額約50至80億元。

投資者對土地儲備態度謹慎 投資物業市場方面，萊坊投資部執行董事林嘯東表示，在高息口環境和各物業庫存積累的情況下，2024年上半年整體投資市場氣氛較弱。從2024年1月至5月，香港投資市場共錄得225.55億元的交易額 (物業價格港幣1億元或以上)，較去年同期下跌29%。同期投資市場的交易宗數亦按年下跌27%，僅錄得71宗交易。 他續指，受一手豪宅及銀主盤需求帶動，住宅物業佔市場交易的51%，預料此板塊將繼續表現良好。零售物業交易金額則緊隨其後，佔市場交易的25%。隨著零售物業租金及價格有所調整，賣家留意到本地居民北上跨境消費的習慣，為本地零售商舖租金帶來壓力，故願意調整售價。發展用地緊隨其後，佔市場交易10%，然而，當中只包含尖沙咀香檳大廈一宗強拍賣地個案 。如果不計算這宗交易，今年沒有超過港幣1億元的發展用地交易，因為大多數發展商和投資者對增加土地儲備持謹慎態度，擔心現時市場已建成物業庫存較多。