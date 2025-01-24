萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女配角傅嘉莉原來是「投資磚家」 鍾情港島樓 近年入手兩物業

憑劇集《反黑英雄》奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女配角的傅嘉莉(Kelly)，2003年模特兒出身，迄今入行超過20年的她原來是圈中小富婆，更是一名「投資磚家」，曾在訪問中稱「希望30歲賺到1,000萬，有5個物業，40歲前就買到10個」。

現年40歲的傅嘉莉其實多年來投資有道，除幕前演出外，還擁有飾品及珠寶生意，且愈住愈富貴，她曾透露在21歲已賺到「第一個$100萬」。

翻查資料，傅嘉莉在2006年起以「樓換樓」方式屢有斬獲，尤其鍾情港島樓。在2006年以330萬元購入鴨脷洲海怡半島，持貨約2年便以528萬元沽出，帳面獲利198萬元。2008年再斥218萬元買入港島西翠安閣單位，同樣持貨2年以326萬元賣出，帳面賺108萬元。其後在2010年以455萬元買入太古城一個兩房海景單位，2年後以680萬元售出，帳面獲利225萬元。其後繼續「樓換樓」多次成功升級物業。