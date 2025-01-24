萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳女配角傅嘉莉原來是「投資磚家」 鍾情港島樓 近年入手兩物業

憑劇集《反黑英雄》奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女配角的傅嘉莉(Kelly)，2003年模特兒出身，迄今入行超過20年的她原來是圈中小富婆，更是一名「投資磚家」，曾在訪問中稱「希望30歲賺到1,000萬，有5個物業，40歲前就買到10個」。
「樓換樓」屢有斬獲
現年40歲的傅嘉莉其實多年來投資有道，除幕前演出外，還擁有飾品及珠寶生意，且愈住愈富貴，她曾透露在21歲已賺到「第一個$100萬」。
翻查資料，傅嘉莉在2006年起以「樓換樓」方式屢有斬獲，尤其鍾情港島樓。在2006年以330萬元購入鴨脷洲海怡半島，持貨約2年便以528萬元沽出，帳面獲利198萬元。2008年再斥218萬元買入港島西翠安閣單位，同樣持貨2年以326萬元賣出，帳面賺108萬元。其後在2010年以455萬元買入太古城一個兩房海景單位，2年後以680萬元售出，帳面獲利225萬元。其後繼續「樓換樓」多次成功升級物業。
據悉，近年她透過公司名義持有一個約5,000萬元的淺水灣道11號蔚峯園單位，與樂壇天后容祖兒、Do姐鄭裕玲、影星張智霖等做鄰居。在去年初她以首置名義購入跑馬地「THE ASTER」一個高層單位，實用面積698方呎，兩房連套房間隔，成交價1,896.8萬元，呎價27,175元。兩個物業合共價值接近7,000萬元，皆位處港島區及豪宅地段，相當有眼光。
因經常在劇集中飾演性感及小三角色，所以傅嘉莉被封為TVB「御用邪花」。不過她在2023年劇集《香港人在北京》飾演芬妮的演出，以及去年《法證先鋒VI倖存者的救贖》和《反黑英雄》中的演技獲得大讚，一改以往的花瓶形象，最終奪得最佳女配角獎項。