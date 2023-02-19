藍田新盤｜KOKO ROSSO首推88伙 暫錄超購近22倍 最快日內加推

會德豐地產藍田KOKO ROSSO上周四(16日)公布首張價單，涉及88伙，以120天現金優惠付款計劃最高12%折扣計，單位折實售價由554.5萬元起；全數單位折實平均呎價17,973元。該盤昨日(18日)起開放示範單位予公眾參觀，以及接受認購登記。會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至今日(19日)下午4時45分，項目累收逾2,000票，以首批88伙計，超額認購近22倍，有機會日內加推第2號價單，單位數目料涉超過10%，即超過40伙，期望月底展開首輪銷售。

加推單位或增向維港景戶

黃光耀稱，由於KOKO ROSSO首批單位與項目第1期價格折讓約10%推出，故將來加推單位料有約一成的加價空間，但強調加幅溫和。他透露，第2號價單單位繼續集中於第6座，戶型涵蓋一房及兩房，新增向西南或南的享有維港海景單位。至於項目的頂層特色單位，他指目前已錄得約20組客人查詢，有機會於首張銷售安排中招標推出。