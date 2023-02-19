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2023-02-19 17:25:06

藍田新盤｜KOKO ROSSO首推88伙 暫錄超購近22倍 最快日內加推

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藍田新盤｜KOKO ROSSO首推88伙 暫錄超購近22倍 最快日內加推

藍田新盤｜KOKO ROSSO首推88伙 暫錄超購近22倍 最快日內加推

會德豐地產藍田KOKO ROSSO上周四(16)公布首張價單，涉及88伙，以120天現金優惠付款計劃最高12%折扣計，單位折實售價由554.5萬元起；全數單位折實平均呎價17,973元。該盤昨日(18)起開放示範單位予公眾參觀，以及接受認購登記。會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至今日(19)下午445分，項目累收逾2,000票，以首批88伙計，超額認購近22倍，有機會日內加推第2號價單，單位數目料涉超過10%，即超過40伙，期望月底展開首輪銷售。

加推單位或增向維港景戶

黃光耀稱，由於KOKO ROSSO首批單位與項目第1期價格折讓約10%推出，故將來加推單位料有約一成的加價空間，但強調加幅溫和。他透露，第2號價單單位繼續集中於第6座，戶型涵蓋一房及兩房，新增向西南或南的享有維港海景單位。至於項目的頂層特色單位，他指目前已錄得約20組客人查詢，有機會於首張銷售安排中招標推出。

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料周未兩日逾1萬人次參觀示位

KOKO ROSSO開價後首個周末，吸引不少市民到尖沙咀海港城港威大廈參觀示範單位，據記者現場所見，大堂出現排隊等候參觀人龍，當中不乏家庭客及年輕客，樓上的展銷廳場面熱鬧。黃光耀表示，相信周未兩日可逾1萬人次參觀，而入票人士中，約八成屬自用，餘下兩成為投資；年齡方面，大部分屬30歲至45歲，當中約七成屬首置客，可使用是次特別為35歲以下或首次置業人士而設的付款計劃，提供最高12%折扣優惠。

KOKO ROSSO提供392伙，2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024630日，樓花期長約17個月。

↓↓KOKO ROSSO第6座18樓B室連裝修示範單位↓↓

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