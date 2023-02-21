藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪暫收4500票 超額認購29倍

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於本周五(24日)開售148伙，單位折實售價由554.5萬元起，折實呎價則由17,158元起。截至今日(21日)晚上6時正，項目累收約4,500票，超額認購約29倍，市場反應熾熱。
KOKO ROSSO銷售安排1號，單位實用面積介乎268至497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。
入場單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房戶型，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元。最低呎價為第6座5樓H室，兩房開放式廚房戶型，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元。以定價計，是次148伙預計可套現約12.7億元。
另外，集團將於明日(22日)晚上7時正與「成家網上投資課程」創立人諗SIR主持網上節目《2023年財「息」兼收攻略》，有興趣人士可按連結一同收看。
KOKO ROSSO提供392伙，由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。