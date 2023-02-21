藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪暫收4500票 超額認購29倍

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於本周五(24日)開售148伙，單位折實售價由554.5萬元起，折實呎價則由17,158元起。截至今日(21日)晚上6時正，項目累收約4,500票，超額認購約29倍，市場反應熾熱。

KOKO ROSSO銷售安排1號，單位實用面積介乎268至497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。