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地產
2024-02-06 08:00:00

藍籌屋苑2月開齋！太古城三房劈價21%沽 第一城5年勁蝕230萬｜多圖

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藍籌屋苑2月開齋！太古城三房劈價21%沽 第一城5年勁蝕230萬｜多圖

藍籌屋苑2月開齋！太古城三房劈價21%沽 第一城5年勁蝕230萬｜多圖

農曆新年臨近，樓市交投氣氛轉靜，藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城及沙田第一城迎來本月首宗買賣。前者屬長情業主大劈價止賺，後者業主大劈價沽貨，持貨約5年更勁蝕230萬元離場。

中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城錄得2月份首宗二手成交，單位為碧藤閣高層E室，實用面積約922方呎，三房間隔。原叫價1,800萬元，最後累減382萬元或約21%，至1,418萬元沽出，呎價約15,380元。不過，原業主早於1991年以約296萬元購入單位，持貨長達33年，大減價後帳面仍大幅獲利約1,122萬元，物業期內升值約3.8倍。

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太古城三房長情業主持貨33年，大減價後帳面仍大幅獲利約1,122萬元離場。(資料圖片)

第一城三房放盤7個月累減290

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基指，沙田第一城剛錄本月首宗二手成交，單位為14座高層A室，實用面積約819方呎，三房連套房及工人房間隔，坐向西北，享城門河景。去年7月開價約1,280萬元放盤，其後下調至約1,100萬元，日前議價後終以990萬元易手，放盤7個月累減約290萬元或約22.7%，呎價約12,088元。

據了解，新買家為用家，見業主提供吸引議價空間，單位屬屋苑優質戶，從單位相片可見，內櫳有企理裝修，即把握機會入市單位自住。原業主於2019年以1,220萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失230萬元，單位期內貶值約18.9%

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