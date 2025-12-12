蝕幅驚人！北角維港頌8年慘輸1459萬 西貢傲瀧7年冧價逾「9球」｜二手樓成交

樓市交投向好，惟在樓價高位入市的業主仍「難見家鄉」，狠心斬纜止蝕離場。市場消息指，北角維港頌錄得本月第2宗二手買賣，單位為1座中層B室，實用面積約1,536方呎，四房雙套間隔，新近以4,850萬元沽出，呎價約31,576元。

據悉，原業主於2017年以約6,309萬元購入單位，持貨約8年，是次轉售帳面勁輸約1,459萬元，物業期內貶值約23.1%。翻查資料，計及上述成交，屋苑今年共錄得最少11宗二手蝕讓成交，蝕幅介乎約3%至34%。蝕幅最大為7座高層A室，實用面積約1,362方呎，今年8月以4,580萬元登記售出，與原業主2018年買入價約6,943.3萬元相比，7年間跌價2,363.3萬元或34%。