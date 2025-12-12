蝕幅驚人！北角維港頌8年慘輸1459萬 西貢傲瀧7年冧價逾「9球」｜二手樓成交

樓市交投向好，惟在樓價高位入市的業主仍「難見家鄉」，狠心斬纜止蝕離場。市場消息指，北角維港頌錄得本月第2宗二手買賣，單位為1座中層B室，實用面積約1,536方呎，四房雙套間隔，新近以4,850萬元沽出，呎價約31,576元。
據悉，原業主於2017年以約6,309萬元購入單位，持貨約8年，是次轉售帳面勁輸約1,459萬元，物業期內貶值約23.1%。翻查資料，計及上述成交，屋苑今年共錄得最少11宗二手蝕讓成交，蝕幅介乎約3%至34%。蝕幅最大為7座高層A室，實用面積約1,362方呎，今年8月以4,580萬元登記售出，與原業主2018年買入價約6,943.3萬元相比，7年間跌價2,363.3萬元或34%。
資料顯示，維港頌位於北角城市花園道32號，2019年入伙，共有6座，提供378個單位。
傲瀧四房劈價272萬沽
低密度豪宅仍頻錄蝕讓，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，西貢清水灣傲瀧3座中層03室，實用面積約1,833方呎，屬四房雙套兩廳連儲物室間隔，望山景。原叫價2,880萬元，最後減價272萬元或約9.4%，以2,608萬元易手，呎價約14,228元，屬市價水平。
廖振雄續指，原業主於2018年以3,536萬元購入上址及車位，持貨約7年，現沽售帳面損失928萬元或約26.2%。翻查資料，計及上述成交，屋苑今年共錄得最少23宗二手蝕讓成交，蝕幅介乎約12%至49%，當中有3宗蝕幅超過40%。
資料顯示，傲瀧位於清水灣清水灣道663號，2016年入伙，共有27座，提供680個單位。