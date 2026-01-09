西九四小龍兩房「7球」有交易！昇悅居降價7%沽 宇晴軒22年升值2倍｜二手樓成交

樓市氣氛向好，有「西九四小龍」之稱的昇悅居、泓景臺、宇晴軒及碧海藍天，因鄰近港鐵荔枝角站，其他交通配套亦見便利，加上生活配套不俗，是不少買家入市目標屋苑，近期市場分別錄得昇悅居及宇晴軒的兩房單位買賣。

外區客 745 萬購入昇悅居

中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，分行最新促成昇悅居6座高層A室成交，單位實用面積約460方呎，採兩房間隔，坐向正南方，享內園景致。最初開價800萬元放售，降價55萬元或約6.9%，以745萬元沽出，呎價約16,196元。