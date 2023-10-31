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地產
2023-10-31 19:51:45

譽林開價｜中原陳永傑：首批30伙劈價作招徠 折實最低呎價更時光倒流7年前

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譽林開價｜中原陳永傑：首批30伙劈價作招徠 折實最低呎價更時光倒流7年前

陳永傑指，發展商面對現實，「譽林」首批單位以劈價作招徠，爭取客源，加上項目已屆現樓，吸引力十足，料銷情熾熱。

由永義國際(1218)發展的何文田現樓新盤「譽林」今日(31)突擊公布首張價單，涉及30，如買家選用「90天付款計劃」，扣除最高折扣10%及家具折扣優惠，單位折實售價由529.65萬元起，折實呎價由17,909元起，折實平均呎價20,936元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「譽林」首批30伙定價比年中同區新盤低逾兩成，亦比同區單幢一手貨尾有近32%的折讓幅度。項目首張價單折實最低呎價單位更低於2萬元，屬區內罕見，呎價時光倒流7年，對上一個要追溯至2016年皓畋，當時首批單位折實最低呎價僅16,008元，可見「譽林」價錢極具競爭力。

他指，發展商面對現實，首批單位以劈價作招徠，爭取客源，加上項目已屆現樓，吸引力十足，料銷情熾熱。

陳永傑稱，自新一份《施政報告》正式出爐，樓市落實「減辣」後，後市方向明確，買家置業信心轉強，發展商亦紛紛推盤，並以低價搶客，務求貨如輪轉，料一手交投量回升，估計11月全月一手成交量可達1,000宗。

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較同區二手近期呎價低最多19%

據代理提供資料顯示，何文田二手屋苑如傲名、君頤峯、加多利軒及天鑄近期實用呎價分別約25,847元、25,202元、22,348元及21,664元；「譽林」首批折實平均呎價20,936元，相比之下低約3.4%至約19%。

譽林」位於九龍窩打老道93號，設1座住宅大樓，提供56個住宅單位，單位間隔涵蓋開放式、一房至三房戶及特色單位，實用面積由260至2,597方呎。項目現樓示範單位將設於6樓及15樓，即日起上午11時至晚上7時開放予公眾參觀。

即睇何文田譽林最新資訊 (House730)

譽林開價｜中原陳永傑：首批30伙劈價作招徠 折實最低呎價更時光倒流7年前

何文田二手屋苑如傲名近期實用呎價約25,847元，相比之下「譽林」首批低約19%。(資料圖片)

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