豪宅業主大出血！何文田四房大戶6年痛蝕「6球」｜二手樓成交

二手市場雖見轉旺，但市場仍不乏出現大額蝕讓成交。何文田豪宅天鑄新近四房大戶單位以「平手價」放盤，最終業主大劈價600萬元沽出，6年間樓價蒸發600萬元或近16%。

市場消息指，上述成交單位為天鑄6座低層C室，實用面積約1,363方呎，屬四房大戶間隔，坐向東南。原叫價3,850萬元「平手價」放售，經議價後累劈600萬元或約15.6%，以3,250萬元沽出，呎價約23,844元。

據悉，新買家為外區首置客，看中其發展商品牌、質素有保證，且位處傳統名校網，交通便利，睇樓數次後決定趁低吸納。原業主在2019年以約3,850萬元購入單位，持貨約6年，是次轉售帳面虧損約600萬元，單位期內貶值約15.6%。