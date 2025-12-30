豪宅業主大出血！何文田四房大戶6年痛蝕「6球」｜二手樓成交

二手市場雖見轉旺，但市場仍不乏出現大額蝕讓成交。何文田豪宅天鑄新近四房大戶單位以「平手價」放盤，最終業主大劈價600萬元沽出，6年間樓價蒸發600萬元或近16%。
市場消息指，上述成交單位為天鑄6座低層C室，實用面積約1,363方呎，屬四房大戶間隔，坐向東南。原叫價3,850萬元「平手價」放售，經議價後累劈600萬元或約15.6%，以3,250萬元沽出，呎價約23,844元。
據悉，新買家為外區首置客，看中其發展商品牌、質素有保證，且位處傳統名校網，交通便利，睇樓數次後決定趁低吸納。原業主在2019年以約3,850萬元購入單位，持貨約6年，是次轉售帳面虧損約600萬元，單位期內貶值約15.6%。
資料顯示，天鑄位於何文田佛光街23號，發展商為新鴻基地產(016)，2015年入伙，分為2期共有7座住宅大樓及洋房7間，提供527個單位。
太古城天台特色戶8年冧價330萬
藍籌屋苑鰂魚涌太古城近期亦出現大額蝕讓，中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城綠楊閣頂層連天台戶，單位實用面積約1,072方呎，三房一套間隔，連內置樓梯上天台，坐向西南偏南，外望山景及園景，附雅致裝修。
趙鴻運指，原業主於今年9月開價2,380萬元放盤，最終累減360萬元或約15.1%，以市價2,020萬元沽出，呎價約18,843元。據悉，原業主於2017年以2,350萬元買入單位，持貨約8年，是次沽售帳面損失330萬元，單位期內跌價約14%。
資料顯示，太古城位於太古灣道，1976年入伙，分為9期共有61座，提供12,696個單位。