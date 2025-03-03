財案後首周末錄逾440宗一手成交 近4個月最旺 南首今年第三盤首輪沽清｜一手市況

受惠《財政預算案》利好消息帶動，多個全新盤周末開賣，市場承接力強勁，綜合市場消息，一手市場於過去周末(1日及2日)錄得逾440宗成交，較上周約322宗再漲36%，創近4個月最旺。
恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」周六首輪推售181伙，全數單位即日沽清，是繼北角「皇都」、元朗「朗天峰」後今年內第三個首輪沽清的新盤。發展商表示，共售出120伙一房及61伙兩房單位，實用面積介乎258至351方呎，套現逾9.6億元；當中錄得數組客人購買2伙或以上，其中1組客人購入4伙及3組客人各購入3伙。因應市場反應熱烈，項目將於本周初加推新一批單位應市，並具有一定提價的空間。
宏安地產(1243)旗下鴨脷洲惠風街1號現樓新盤「Coasto」周六展開首輪價單發售60伙，即日沽出53伙，佔可供出售分層單位約88%；連同早前售出的3伙平台特色單位及周日再沽出2伙，全盤累售共58伙，套現逾2.9億元。
發展商即日晚上加推第3號價單共25伙，涵蓋一房至兩房單位，實用面積介乎247至371方呎。選用120天現金付款計劃，連同其他優惠後共享最高30%折扣，單位折實售價由511.2萬元起；該批25伙將於周三(5日)公開發售。
嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」周六次輪銷售121伙，銷情不俗，即日售出116伙，佔可銷售單位逾九成半。項目錄得多宗大手買賣，最大手客選購2伙；最高折實成交金額單位為第1B座22樓A室，實用面積446方呎，折實成交金額635.3萬元，呎價約14,244元。
發展商乘勝追擊「添食」加推第5號價單，涉及120伙，扣除最高18%折扣及現金回贈後，折實售價由328.01萬至642.46萬元，折實呎價介乎10,869元至15,000元；同時上載第三輪銷售安排合共133伙，當中首次推出10伙頂層特色單位於周三(5日)以招標形式發售，另於周四(6日)以價單形式發售123伙。
朗天峰懶人包｜示範單位+平面圖+價單+配套 一房及兩房送傢俬套餐(多圖有片)｜元朗新盤
至於同區泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」銷情持續，於周末兩日合共售出27伙，成交金額共近1.3億元。