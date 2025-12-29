賣地計劃｜中原張競達：兩地均位於市區料受市場歡迎 總估值37.9億

發展局剛公布下季度賣地計劃，將推出兩幅中小型住宅地皮招標，包括牛頭角彩霞道項目，涉及470伙，以及出筲箕灣東大街項目，涉約200伙，合共提供約670伙 ; 「一鐵一局」及私人重建發展項目等料提供約2,290伙，綜合各個來源，預計新一季可提供約2,960伙單位，全年度合共供應將達15,750伙，較全年供應目標13,200伙，超標近2成。

中原測量師行執行董事張競達表示，政府預計全年供應將會超標近兩成，賣地進度屬預期之內。由於之前已降低了年度供應目標，加上最近樓市氣氛持續回暖，賣地氣氛亦隨之改善，供應達標甚至超標屬正常。下季將推出兩幅分別位於牛頭角及筲箕灣的中小型住宅地皮招標，兩幅地皮均位於市區，周邊配套設施非常成熟，亦鄰近鐵路站，交通便利，具一定的吸引力，相信會受到市場歡迎，估計大機會興建中型單位為主。其中牛頭角彩霞道項目，地盤面積約33,713方呎，最高可建樓面面積料逾3萬方呎，涉及約470伙，地皮鄰近淘大花園及港鐵站，預計每呎樓面地價約8,000元，地皮估值約24.3億元。至於筲箕灣東大街項目，地盤面積約14,521方呎，最高可建樓面料逾13.6萬方呎，涉及約200伙，項目亦鄰近地鐵站，預計每呎樓面地價約10,000元，估值約13.6億元，兩幅地皮總估值約37.9億元。