赤柱環角道豪宅地下周五截標 測量師調低每方呎地價至1.2萬

赤柱環角道住宅地皮將於下周五(2023年1月6日)截標，隨著樓市氣氛顯著轉冷，加上近期接連有地皮售價以市場預期下限批出，令該幅地皮估值進一步被下調。最新有測量師預計，該幅地皮每方呎樓面地價為約1.2萬元水平，估值約57.6億元；與今年9月推出時市場估值下限2.5萬元相比，大削52%。

赤柱環角道住宅地為鄉郊建屋地段第1204號，地盤面積約257,264方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面面積約480,245方呎，料可提供約600至640伙；該樓面面積並不包括將由買方按照賣地條件所興建的安老院舍政府物業。