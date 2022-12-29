赤柱環角道豪宅地下周五截標 測量師調低每方呎地價至1.2萬

赤柱環角道住宅地皮將於下周五(2023年1月6日)截標，隨著樓市氣氛顯著轉冷，加上近期接連有地皮售價以市場預期下限批出，令該幅地皮估值進一步被下調。最新有測量師預計，該幅地皮每方呎樓面地價為約1.2萬元水平，估值約57.6億元；與今年9月推出時市場估值下限2.5萬元相比，大削52%。
赤柱環角道住宅地為鄉郊建屋地段第1204號，地盤面積約257,264方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面面積約480,245方呎，料可提供約600至640伙；該樓面面積並不包括將由買方按照賣地條件所興建的安老院舍政府物業。
張競達：料截收標書反應不會太差
中原測量師行執行董事張競達表示，地皮雖然位處赤柱豪宅地段，惟未算是該區「最靚」的地段，按地積比計算，預計不會全數發展為洋房單位，部分或會發展為分層單位，中高層單位將可享較佳景觀，在目前市場氣氛下，預計每方呎樓面地價約1.2萬元水平，即估值約57.6億元，相信此銀碼水平料可吸引中型發展商，甚至部分會合組財團參與競投，相信截收標書反應不會太差。
最新估值介乎52.8億至139.3億元
政府於9月份公布賣地計劃時，市場當時估計赤柱環角道住宅地每方呎樓面地價介乎約2.5萬至4.3萬元，即估值達119億至206億元。不過樓市顯著回落，上月市場對該地皮每方呎樓面地價下限降至1.63萬元，估值下限約78億元，無望問鼎「百億地王」，下調近35%。綜合市場人士最新預測，該幅地皮每方呎樓面地價介乎約1.1萬至2.9萬元，估值約52.8億至139.3億元。