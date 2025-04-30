超級豪宅爆大額蝕讓！亞洲樓王MOUNT NICHOLSON四房8年實蝕逾2億｜二手市況

關稅戰再起打擊樓市氣氛，超級豪宅更爆出大額蝕讓個案。多次登上「亞洲樓王」寶座的山頂MOUNT NICHOLSON最新一個四房分層單位以近3億元易手，上手業主持貨約8年，計及當年入市「辣稅」，恐實蝕超過2.1億元離場，屬近年市場上最大宗超級豪宅蝕讓個案。

市場消息指，MOUNT NICHOLSON D座低層戶，實用面積約4,596方呎，屬四房四套間隔。原叫價4億元放售。本月初以1.1億港元及逾1.763億元人民幣售出，折合金額共約2.975億港元，即減價超過1億元或約25%，呎價約64,730元。

據悉，新買家以公司名義登記，其公司董事姓陳，名字為普通話拼音，料為內地背景人士。至於單位原業主同為內地人士，於2017年以逾4.4億元一手購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損約1.437億元，當年購入物業時仍有「辣招」，買家須付樓價15%「辣稅」，涉及金額逾6,600萬元，計及其他使費，預計實蝕金額超過2.1億元離場。