跑輸私樓 2025年整體公營房屋買賣料按年跌4%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首11個月整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)合共錄5,930宗，只達2024年全年7,304宗的81.2%。不過，10月白居二買家獲發批准信後陸續入市，第二市場成交急升，帶動11月整體公營房屋買賣升至650宗，創2024年7月後的16個月新高，12月數字有望進一步上升至逾千宗。因此估計2025年全年整體公營房屋約有7,000宗登記，將按年下跌4%左右。

放寬百元印花稅門檻 部份買家轉為入市低價私樓

而今年首11個月二手私人住宅買賣登記錄35,875宗，已較去年全年高出6.2%，顯示公營房屋成交量明顯跑輸私樓。因為私樓樓價由高位回落，加上政府放寬百元印花稅門檻，部份買家轉為入市無需補地價兼價格相宜的低價私樓，影響公營房屋買賣減少。2026年房委會推出新一期居屋2025及綠置居2025，將合共推售超過9,700伙新單位，可能分薄二手公營房屋客源，惟新一期居屋綠白表配額由4:6改為5:5，市民上車需求殷切下，展望明年二手公營房屋交投可達7,300宗水平，將較2025年升約半成。