車位價買上車盤！有一手業主入市勁輸近60% 最平155萬有交易｜二手樓成交

二手樓價雖有見穩回升走勢，惟部分新界「納米樓」及上車盤造價仍然受壓，除出現「1字頭」的車位價成交外，業主更要大幅蝕讓離場。
元朗合益大廈159呎戶造價年半跌逾20%
市場消息指，元朗合益大廈低層D室，實用面積約159方呎，屬開放式間隔。原叫價180萬元放售，議價後以155萬元沽出，呎價約9,748元。原業主於2002年以20萬元購入上址，持貨約23年，現轉售帳面獲利135萬元或近6.8倍。
資料顯示，合益大廈位於元朗市中心合財街33號，1985年入伙，提供120伙，單位實用面積由159至320方呎，即上述成交單位為全盤最細。該廈料屬區內首批提供面積不足200方呎的納米樓盤，計及上述成交，今年暫錄2宗買賣。參考去年4月一個低層E室成交，實用面積同約159方呎，以195萬元售出，可見同類單位相隔約一年半，造價回落40萬元或約20.5%。
翻查資料，同區屋苑YOHO Town一個低層地下單號車位，今年4月曾以173萬元登記成交，較是次合益大廈成交價還高18萬元。
屯門緹岸開放式戶175萬沽 較車位平近3%
至於近年蝕讓不斷的屯門半新盤「緹岸」(前稱恆大．珺瓏灣)，今年錄得最少6宗低於200萬元二手買賣，造價介乎175萬至198萬元。其中緹岸2期3A座中層P室，實用面積約223方呎，屬開放式間隔，今年3月以175萬元沽出，呎價約7,848元，而上手業主於2020年以430萬元一手入市，即持貨約4年，帳面勁蝕255萬元或約59.3%。
至於屋苑今年暫錄得4宗私家車位買賣個案，售價介乎150萬及180萬元。其中2期一個單號及一個雙號車位，同於10月以180萬元售出，可見上述開放式住宅單位的成交價，較車位低5萬元或約2.8%，出現「樓價平過車位」情況。
資料顯示，緹岸位於掃管笏管翠路8號，2020年入伙，分為兩期共有8座住宅大樓及洋房22間，提供1,982伙，單位實用面積介乎201至2,420方呎。
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
大埔嵐山開放式戶造價與車位價相差半成
另外，大埔嵐山亦出現住宅單位與車位價相若現象。嵐山位於大埔市中心鳳園路9號，2014年入伙，分為兩期共有8座，提供1,350伙，單位實用面積介乎165至1,720方呎。
資料顯示，屋苑1座低層A室，實用面積約196方呎，開放式間隔。今年6月成交價169萬元。同屋苑地庫一個雙號車位，今年4月以160萬元登記售出，相比之下，住宅單位造價較車位造價僅相差9萬元或約5.6%。
開放式戶防守力弱 車位供應少成關鍵
事實上，香港的私人住宅樓宇車位供應不足，惟求過於供下，導致住宅單位的防守力較車位弱。利嘉閣地產高級分區經理陳龍勳表示，以緹岸為例，兩期合共提供1,960個分層單位及22幢洋房，但私家車位只設有201個，扣除44個洋房車位後，可供分層戶業主選購的車位僅157個，即平均逾12戶爭1個車位。
至於嵐山提供1,350伙，私家車位設283個，即平均5戶爭1個車位。在兩個屋苑車位供應緊絀下，加上位置上並非鄰近港鐵站，只能依靠小巴或巴士出行，在泊車位不足、求過於供的情況下，令車位價值上升。反觀樓價回落，住宅單位、尤其是開放式戶放盤數目增多，樓價難免繼續受壓。