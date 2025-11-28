車位價買上車盤！有一手業主入市勁輸近60% 最平155萬有交易｜二手樓成交

二手樓價雖有見穩回升走勢，惟部分新界「納米樓」及上車盤造價仍然受壓，除出現「1字頭」的車位價成交外，業主更要大幅蝕讓離場。 元朗合益大廈 159 呎戶造價年半跌逾 20% 市場消息指，元朗合益大廈低層D室，實用面積約159方呎，屬開放式間隔。原叫價180萬元放售，議價後以155萬元沽出，呎價約9,748元。原業主於2002年以20萬元購入上址，持貨約23年，現轉售帳面獲利135萬元或近6.8倍。 資料顯示，合益大廈位於元朗市中心合財街33號，1985年入伙，提供120伙，單位實用面積由159至320方呎，即上述成交單位為全盤最細。該廈料屬區內首批提供面積不足200方呎的納米樓盤，計及上述成交，今年暫錄2宗買賣。參考去年4月一個低層E室成交，實用面積同約159方呎，以195萬元售出，可見同類單位相隔約一年半，造價回落40萬元或約20.5%。 翻查資料，同區屋苑YOHO Town一個低層地下單號車位，今年4月曾以173萬元登記成交，較是次合益大廈成交價還高18萬元。

屯門緹岸開放式戶 175 萬沽 較車位平近 3% 至於近年蝕讓不斷的屯門半新盤「緹岸」(前稱恆大．珺瓏灣)，今年錄得最少6宗低於200萬元二手買賣，造價介乎175萬至198萬元。其中緹岸2期3A座中層P室，實用面積約223方呎，屬開放式間隔，今年3月以175萬元沽出，呎價約7,848元，而上手業主於2020年以430萬元一手入市，即持貨約4年，帳面勁蝕255萬元或約59.3%。 至於屋苑今年暫錄得4宗私家車位買賣個案，售價介乎150萬及180萬元。其中2期一個單號及一個雙號車位，同於10月以180萬元售出，可見上述開放式住宅單位的成交價，較車位低5萬元或約2.8%，出現「樓價平過車位」情況。 資料顯示，緹岸位於掃管笏管翠路8號，2020年入伙，分為兩期共有8座住宅大樓及洋房22間，提供1,982伙，單位實用面積介乎201至2,420方呎。 納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交