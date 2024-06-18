逾600呎私樓三房220萬成交 呎價平過公屋 買家「唔簡單」｜二手市況

二手市況放緩，買家入市態度審慎，近日市場爆出一宗超低價成交，一個實用面積超過600方呎的私樓三房單位，成交價僅220萬元，呎價約3,400元，平過二手公屋呎價。

市場消息指，元朗民祐樓一個實用面積約647方呎三房單位，原先開價300萬元，最終獲外區客洽詢，以220萬元易手，減幅80萬元或26.7%，呎價約3,400元。據悉，原業主早於1971年僅以4.8萬元購入單位，持貨長達53年、超過半個世紀，現轉售帳面獲利215.2萬元，物業期內大幅升值近45倍。

參考區內公屋朗屏邨悅屏樓一個實用面積約349方呎極高層單位，本月初以115萬元成交，呎價約3,295元；而鵲屏樓一個實用面積約443方呎中層單位，上月以218萬元售出，呎價約4,921元。

據代理提供資料顯示，民祐樓位於元朗安寧路39號，1971年入伙，樓齡已達53年，只提供10個單位，實用面積由644至647方呎。對上一宗成交追溯到2019年8月，3樓單位以200萬元成交。