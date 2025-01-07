鄧成波家族放售荃灣旭逸酒店 市值約5.3億 可改建逾10萬呎學生住宿｜酒店買賣

近年來港的非本地學生數量持續增加，相關的住宿需求亦跟隨飆升，將酒店改建為學生宿舍，成為另類新興投資項目。前身為工廈、由已故「舖王」鄧成波之家族持有的旭逸酒店‧荃灣，最新委託仲量聯行擔任獨家銷售代理，市場估計項目市值約5.3億港元，具高潛力改建成面積逾10萬方呎的私人學生、優才住宿的項目。

總樓面逾 10 萬呎 涉 160 間客房 上述放售項目為葵涌圳邊街15至19號旭逸酒店‧荃灣，酒店前身為一幢24層高工廈，於2013年初獲批豁免書改建為酒店，並於2017年第4季正式營運。物業地盤面積約9,000方呎，總樓面面積涉約10.7萬方呎，共提供160間客房，規模適合改作學生住宿用途。此外，項目提供8個私家車停車位、3個上落貨車位、旅遊巴車位及電單車車位各一個，另配備3部客梯，配套齊全。 旭逸酒店‧荃灣位處葵涌商業和工業區的黃金地段，坐擁兩面單邊地盤優勢，鄰近住宅發展，兼具投資規模及營運效益。項目距離港鐵葵興站約15分鐘步程，亦附設穿梭巴士服務往返港鐵葵興站，周邊亦有多條巴士及小巴路線，往返香港各區方便快捷。