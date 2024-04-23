鐵路新盤撤辣後破1500宗成交 吸金逼近190億 接力登場有邊啲？｜一手市況

鐵路盤一直是本港樓市焦點，尤其自政府於2月底為樓市全面撤辣後，多個鐵路上蓋項目無論收票反應或銷情均告理想。鐵路盤交通配套完善，部分更附設基座購物商場，且開價吸引，帶動鐵路盤掀入市熱潮。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤氣氛轉旺，發展商積極推盤去存貨，近期鐵路盤更罕有頻頻低價出擊，甚至有項目「蝕少當賺」，帶動鐵路盤掀入市熱潮。事實上，於撤辣後推售的6個全新盤、合共4,008伙，有4個屬港鐵項目，涉及2,967伙，供應主要來自黃竹坑站、何文田站及康城站。

陳永傑稱，鐵路盤繼續主導一手樓市，4月份全港暫錄得約1,370宗成交，當中逾半成交、即約736宗屬鐵路盤，總值約119億元。撤辣迄今近兩個月，全港一手鐵路盤總成交增至逾1,500宗，吸金逾186億元，佔同期整體一手成交量約5,600宗及662億元的27%及28%。