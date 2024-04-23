鐵路新盤撤辣後破1500宗成交 吸金逼近190億 接力登場有邊啲？｜一手市況

鐵路盤一直是本港樓市焦點，尤其自政府於2月底為樓市全面撤辣後，多個鐵路上蓋項目無論收票反應或銷情均告理想。鐵路盤交通配套完善，部分更附設基座購物商場，且開價吸引，帶動鐵路盤掀入市熱潮。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤氣氛轉旺，發展商積極推盤去存貨，近期鐵路盤更罕有頻頻低價出擊，甚至有項目「蝕少當賺」，帶動鐵路盤掀入市熱潮。事實上，於撤辣後推售的6個全新盤、合共4,008伙，有4個屬港鐵項目，涉及2,967伙，供應主要來自黃竹坑站、何文田站及康城站。
陳永傑稱，鐵路盤繼續主導一手樓市，4月份全港暫錄得約1,370宗成交，當中逾半成交、即約736宗屬鐵路盤，總值約119億元。撤辣迄今近兩個月，全港一手鐵路盤總成交增至逾1,500宗，吸金逾186億元，佔同期整體一手成交量約5,600宗及662億元的27%及28%。
朗賢峰周六開賣260伙
下個接力開賣鐵路新盤，為鷹君集團(041)何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」，第IIB期今日(23日)加推3號價單共81伙，扣除18%最高折扣，折實售價介乎718.5萬至2,002萬元，折實呎價介乎19,209元至25,866元，折實平均呎價22,398元。
該盤迄今推出3張價單，合共284伙。發展商同步上載銷售安排，抽出260伙於周六(27日)進行首輪銷售；特設大手客時段，並將於周四(25日)下午6時截票。
YOHO Hub II下月現樓出擊
另一個部署短期內登場的鐵路盤，有新鴻基地產(016)元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」，由第6座及第8座共兩座住宅大樓組成，提供939伙，屬「YOHO系列壓軸之作」。
該盤已公布售樓說明書，標準分層單位設有10種戶型，間隔包括一房至四房。標準分層單位中，三房佔整體標準分層單位佔最多，有469伙或約五成；其後為兩房間隔，提供375伙或約四成；一房涉94伙或約一成，而四房間隔只設1伙，屬全盤面積最大的第6座57樓A室，四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,035方呎，將考慮以招標形式出售。發展商表示，爭取本周公布首張價單。近期多個鐵路盤均採取低價策略，市場關注新一個鐵路盤，會否再次震撼價出擊。
晉環天際複式戶9580萬連車位沽
撤辣後鐵路盤亦錄得近40宗、樓價3,000萬元以上的大額成交。最大宗為路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，上月初以招標形式售出1伙天際複式戶，為1A座41樓及42樓F室，屬四房雙套複式連天台單位，實用面積1,867方呎，連437方呎天台，以9,580萬元連車位成交，呎價約51,312元，再創整個項目成交價新高。