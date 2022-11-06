長沙灣新盤｜連方I示位暫錄逾千人次參觀 增設禮品及泊車優惠

萬科香港長沙灣連方I上周五(4日)起開放示範單位予公眾參觀，截至今日(6日)6時前，已錄逾千人次參觀。發展商宣布，現凡Vanke Club會員或即時入會人士參觀示範單位及讚好Vanke Club Facebook，即可獲贈精美Vanke Club筆記簿乙本或保溫水樽乙個，會員如遞交購樓意向登記，更可獲最多3小時免費泊車優惠。

該盤上周五公布首張價單，涉50伙，涵蓋19伙開放式、23伙一房及8伙兩房，實用面積介乎232至401方呎。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由416萬至782萬元，折實呎價介乎17,454元至20,868元，折實平均呎價19,188元。最低售價為5樓A室，實用面積232方呎，開放式間隔，折實售價416萬元，呎價17,931元。

連方系列兩個項目合共提供逾550伙，標準戶型涵蓋開放式至三房。連方I位處長沙灣醫局街233號，屬單幢式項目，提供158伙，標準戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色戶。單位實用面積介乎232至547方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約20個月。項目展銷廳及示範單位設於長沙灣福榮街201號The Campton商場地下，包括兩個開放式示範單位，以及一房和兩房的單位間隔模型。