長沙灣新盤｜連方I首推50伙 最平416萬 發展商：「南昌東起步價」

九龍區新盤連環起動，萬科香港長沙灣連方I今日(4日)公布首張價單，涉50伙，以120天即供付款計劃連同其他優惠合共最高16%計算，折實售價由416萬元起，折實平均呎價19,188元。
全數單位折實價800萬以下
萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，今批單位有42伙折實售價低於600萬元，全數單位折實售價低於800萬元，形容首批單位屬「南昌東起步價」，定價已參考九龍核心區一手物業，認為價錢合理，是市場可接受，但與「之前諗既價錢有折讓」。
最快本月上旬開售
萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞稱，項目示範單位今日3時正式對外開放，明天(5日)開始收票，最快下周公布銷售安排，目標本月上旬開售。
今批50伙以定價計市值約3億元，涵蓋19伙開放式、23伙一房及8伙兩房，實用面積介乎232至401方呎。價單定價由495.2 萬至930.9萬元，呎價介乎20,778元至24,842元，平均呎價22,842元。單位折實售價由416萬至782萬元，折實呎價介乎17,454元至20,868元。
入場單位為232方呎開放式戶
最低售價為5樓A室，實用面積232方呎，開放式間隔，折實售價416萬元，呎價17,931元。最低呎價為5樓B室，實用面積401方呎，兩房間隔，折實售價699.9萬元，呎價17,454元。至於一房入場為5樓C室，實用面積290方呎，折實售價525.8萬元，呎價18,131元。
連方系列兩個項目合共提供逾550伙，標準戶型涵蓋開放式至三房。連方I位處長沙灣醫局街233號，屬單幢式項目，提供158伙，標準戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色戶。單位實用面積介乎232至547方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約20個月。項目設有兩個開放式示範單位，以及一房和兩房的單位間隔模型。