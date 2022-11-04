長沙灣新盤｜連方I首推50伙 最平416萬 發展商：「南昌東起步價」

九龍區新盤連環起動，萬科香港長沙灣連方I今日(4日)公布首張價單，涉50伙，以120天即供付款計劃連同其他優惠合共最高16%計算，折實售價由416萬元起，折實平均呎價19,188元。

全數單位折實價 800 萬以下

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，今批單位有42伙折實售價低於600萬元，全數單位折實售價低於800萬元，形容首批單位屬「南昌東起步價」，定價已參考九龍核心區一手物業，認為價錢合理，是市場可接受，但與「之前諗既價錢有折讓」。