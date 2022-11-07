長沙灣新盤｜連方I「Studio Plus」戶型方正實用 38方呎露台罕有雙門設計

萬科香港長沙灣連方I上周五(4日)公布首張價單，涉50伙，涵蓋19伙開放式、23伙一房及8伙兩房，實用面積介乎232至401方呎。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由416萬至782萬元，折實呎價介乎17,454元至20,868元，折實平均呎價19,188元。最低售價為5樓A室，實用面積232方呎，開放式間隔，折實售價416萬元，呎價17,931元。

項目銷售廳及示範單位設於長沙灣The Campton商場地下及1樓，現場除設有開放式Studio備有家具及配置的示範單位、開放式Studio Plus無改動示範單位外，亦透過模型展示項目一房及兩房單位，讓參觀人士感受連方I的項目特色。

18 樓 E 室開放式 Studio Plus 無改動示位

連方I開放式Studio Plus無改動示範單位，以18樓E室為藍本搭建，實用面積266方呎。，露台與工作平台合併，實用面積達38方呎，並採用市場罕有雙門設計。客飯廳長約4.2米，闊約4.6米，方正實用。住戶可根據個人需要，將房間與客廳分隔，提高空間使用靈活性。

單位擁3.5米高樓底優勢，住戶可按個人需要，靈活分隔上下層生活空間，而冷氣機天花位置旁亦預留了額外收納空間。單位附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，讓住戶按個人喜好DIY擺放裝飾及物品。開放式廚房配備法國品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機。特色廚櫃採用優雅 Vert Cypress墨綠色系櫃門，增加室內時尚風格。