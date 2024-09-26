雨後下周一起削減送車位優惠 變相提價 全盤餘22伙待售｜元朗新盤

「雨後」今日(26日)更新價單，落實於下周一(30日)起，所有三房套房及特色單位，削減送贈車位優惠。

星星地產主席及首席執行官陳文輝指，近月樓市有轉角跡象，「雨後」參觀人次近兩星期節節上升，項目本年已售出138伙單位，佔整體單位超過93%，其中兩房及三房戶型均非常受歡迎，而單是本日已售出2伙三房單位，單日套現近1,400萬元。有見及此，繼上周削減20萬元折扣後，集團決定於下周一起削減三房贈送車位優惠，變相提價。

星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日(26日)更新價單，落實於下周一(30日)起，所有三房套房及特色單位，削減送贈車位優惠。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，「雨後」累售共313伙，總銷售額突破19億元，現時整個項目只餘最後22伙，隨着市況好轉與剩餘單位不多，預料十月將會逐步取消各項優惠。

牛頭角商業項目申請改建酒店及老人院

另外，集團正積極籌備牛頭角偉業街107-109號商業項目，已向城規會申請更改用途作酒店及老人院之用，涉及18萬方呎，該地皮前臨海濱道公園及觀塘避風塘，高層擁維港迷人景致，望於「雨後」銷售完結後正式起動。

「雨後」位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。