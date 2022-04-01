預期下限｜樓面呎價僅2202元 華懋28億奪東涌商地

筍│價│執│貨

曾於2020年流標收場的東涌第57區商業地重推，地政總署昨指該地皮由華懋集團以27.78億元奪得，以可建樓面面積達126.13萬方呎計，每方呎樓面地價僅2,202元，低於市場預期下限。華懋指，計劃興建商場、辦公室及數據中心。

擬建商場及數據中心

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興對傳媒表示，「非常高興投得此項目」，認為東涌東將發展成為新市鎮，項目鄰近港珠澳大橋及屯赤隧道，享有快速連接廣東省及澳門的優勢；加上政府正積極進行東涌新市鎮擴展計劃，對東涌的發展非常有信心，計劃在該地皮興建商場、辦公室及數據中心。

地皮於上周五截標，合共收到5份標書，其餘入標財團包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、嘉華國際(173)以及建灝地產。該地皮早前最新估值約28億至50.45億元，樓面呎價約2,220至4,000元。資料顯示，地皮曾經於2020年10月推出招標，惟僅收到3份標書包括入標的長實、信置夥拍嘉里建設(683)財團，以及新鴻基地產(016)，惟最終流標收場。

是次華懋以「筍價執貨」，由於今年1月位於粉嶺安居街工業地皮，以2.974億元批出予其士國際(025)，倘以最高可建樓面約87,798方呎計，每方呎樓面地價約3,387元，成交呎價亦低於預期下限約3,500元。時隔2個月，華懋東涌成交每方呎地價較粉嶺低約1,185元或35%。粉嶺項目可作多種用途，如工業、倉庫、直接支援工業營運的辦公室、資訊科技及電訊業、設計及發展中心、數據中心等。