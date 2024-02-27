預算前瞻｜瑞銀料撤辣樓價仍跌

財政司長陳茂波明日公布新一份財政預算案，焦點之一是會否全面取消樓市逆周期措施。瑞銀發報告認為，在財赤及樓市疲軟下，預料港府會就樓市全面「撤辣」，但按2019年及去年的經驗，相信隨之而來的利好情緒只會維持4至16周，並續料今年樓價會下挫，最新預測會跌5%至10%，而早前的估計是跌少於10%。

一手庫存或需3年消化

瑞銀認為，賣地收入一度佔港府財政總收入兩成，而自2016年後其他財政收入均無法抵銷財政支出，因此認為買家印花稅(BSD)、特別印花稅(SSD)及雙倍印花稅(DSD)都可能會取消，以吸引內地資金，惟本地資金持續外流的情況仍難解決。不過該行又指，撤辣對市場的正面情緒只能短線維持，原因包括目前一手仍有大量供應，或需要3年才能消化；信貸收緊下高槓桿發展商會割價求售，因而限制反彈空間；以及租金收益率仍低於抵押貸款成本，當中的負息差會壓抑投資需求。