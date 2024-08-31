上年九月，超強颱風蘇拉加黑雨襲港令香港多區出現水浸，更加吹爆唔少屋企玻璃窗。有網民分享自己住喺康城區，十號風球期間被「蘇拉」一度吹爆咗屋企4隻大窗，最後維修費用高達5位數，但好彩有買家居保，所以唔需要支付大部分費用，引起大批網民熱議。最近又開始咗颱風季，到底吹爆窗家居保險有得賠幾多？裝修佬今日同大家一齊拆解！
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網民分享遭蘇拉吹爆4隻窗維修費用達5位數
有居住在康城區的網民曾分享，上年颱風蘇拉襲港期間，自己已經將單位內所有窗戶貼上膠紙，但十號風球期間仍不幸有4隻大窗爆裂，「我已經用膠紙米字型咁黐，仲特登睇係咪黐得實，點知掛咗十號風球無幾耐，我同個仔間房突然好大呯一聲，開房門就見到成地玻璃，搞到我哋超級驚，颱風咁大又走唔到，最後喺大堂過咗一晚。」網民又指，之後搵師傅上門報價，清拆損毁窗戶加安裝新窗戶嘅維修費用竟高達5位數。
但網民表示，幸好佢之前有聽做裝修嘅朋友建議購買家居保，於是諮詢保險公司，保險公司表示單位曾經裝修，屬受保範圍，最後唔使支付大部分賠償，颱風完結後好快就更換晒所有損毀窗戶，又提醒大家緊記要買裝修保險。
帖文發出後引起不少網民熱議，不少人看過帖文後至知原來「颱風吹爆窗」都係家居保受保範圍之一，「要話俾我住杏花邨嘅朋友啦」、「原來家居保都真係幾重要」、「我都試過爆窗，最後俾咗成萬蚊維修」。
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打風爆窗 家居保險點樣先受保？
如果打風期間屋企嘅鋁窗被打爆，家居保險受保嗎？一般而言，要視乎鋁窗是否原裝。因火險只保障樓宇結構，包括牆身、地板、天花、門窗及受保業主購買物業時已有嘅裝修。
若單位窗戶為入伙原裝，就屬於火險保障範圍，家居保險則不受保；若單位經過業主裝修，至屬於家居保險嘅保障範圍。不過，每間保險公司提供嘅保險計劃受保範圍都有不同，有些公司更會列明個別物品不在受保範圍內，大家購買家居保前必須留意清楚。若不幸家居因颱風導致財物損失，建議要保存好財物損壞嘅照片，並盡可能保存已損毀物件，以作記錄同方便索償。
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裝修工程｜裝修保險和家居保險的保障範圍是否一樣？
家居保險唔係為裝修而設，所以對裝修期間出現嘅事故，保障並不足夠，普遍只保障在裝修期間意外引致嘅財物損失，但如果係裝修物料損毀或裝修期間引致第三者身體傷亡，唔少家居保險都無明言提供以上保障。因此，即使已經有家居保險，都建議業主裝修前額外購買裝修保險，補足家居保險未有覆蓋嘅範圍。