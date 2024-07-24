打風都可以如常起飛？ 香港天文台：取決4大因素

踏入7、8月風季，但同時又是旅遊旺季，增加打風情況下搭飛機的機會。不過打風亦不一定不能飛，香港天文台拍片解釋「八號風球都可以起飛？」原來飛機能否順利升降，取決於4大因素，包括風向、風速、風切變及積雨雲等，與天文台懸掛幾號颱風，不一定有直接關連，即睇天文台的介紹吧！

打風飛機能否起飛因素 1 ｜跑道的風向及風速 飛機能否起飛取決於「跑道的風向及風速」。飛機起飛時，主要借助逆風提升浮升力，香港國際機場跑道呈東北偏東至西南偏西的走向，所以當風向與跑道角度平行，便有利飛機起飛。但如果吹東南或者西北風，風向有機會與跑道垂直，形成側風。側風會影響飛機平衡，有機會令飛機偏離跑道中線，同時亦有可能令其中一邊機翼太接近地面，增加事故風險。

打風飛機能否起飛因素 2 ｜風切變 另一個因素是「風切變」。香港國際機場位於大嶼山北面，當氣流橫過大嶼山的高山時，可能會受到地形影響，形成風切變。當氣流經過大嶼山時，高速的氣流會在山峽中形成，在高速氣流之間，又會有低速氣流出現，令逆風速在短時間內改變。當逆風增強時，飛機浮升力隨之增加，相反逆風減弱時，則會令飛機下沉。

打風飛機能否起飛因素 3 ｜飛機能見度及其他 除了以上因素，如果天氣太差，亦會影響能見度，不足以讓飛機升降，而機場地勤人員亦可能未能如常工作，令航班延誤或取消，建議出發前到機管局網站，或是致電航空公司，查詢最新航班資訊。